Позика МВФ: чи отримає Україна $5 млрд – випуск новин

  • 9 червня 2020

У випуску 9 червня:

  • Чи отримає Україна $5 млрд від МВФ і чому цей кредит такий важливий.
  • Похорон Джорджа Флойда. Як США прощалися із чоловіком, який став символом протестів проти поліцейського свавілля і расової дискримінації.
  • Апокаліптичні аеропорти. Як відбуваються подорожі Європою під час пандемії.
  • Прадавні технології. На Рівненщині змайстрували човен часів Київської Русі.

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