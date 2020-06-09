Позика МВФ: чи отримає Україна $5 млрд – випуск новин
У випуску 9 червня:
- Чи отримає Україна $5 млрд від МВФ і чому цей кредит такий важливий.
- Похорон Джорджа Флойда. Як США прощалися із чоловіком, який став символом протестів проти поліцейського свавілля і расової дискримінації.
- Апокаліптичні аеропорти. Як відбуваються подорожі Європою під час пандемії.
- Прадавні технології. На Рівненщині змайстрували човен часів Київської Русі.
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