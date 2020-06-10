Єлизавета II показалась разом з чоловіком принцом Філіпом напередодні його 99-річчя

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Букінгемський палац напередодні 99-річчя чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа опублікував спільне фото королівського подружжя у Віндзорському замку.

Фото зробили минулого тижня на галявині перед королівськими апартаментами.

Відзначати день народження герцог Единбурзький буде також у Віндзорі, де він разом з дружиною провів останні тижні під час карантину в Британії.

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Королева Єлизавета II і принц Філіпп перебувають у шлюбі 72 роки.

В останні роки чоловік королеви рідко з'являється на публіці. У 2017 принц Філіпп офіційно перестав виконувати свої церемоніальні обов'язки.

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