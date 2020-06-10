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Прокурори Швеції заявили, що знають, хто вбив колишнього прем'єр-міністра країни Улофа Пальме в 1986 році. Щоправда, підозрюваний вже загинув.

На думку слідчих, убивця - Стіг Енгстром, також відомий як "людина скандії", який наклав на себе руки у 2000 році.

Тому прокуратура закриває розслідування справи Пальме, яке тривало 34 роки, заявив генеральний прокурор Крістер Петерссон.

59-річного прем'єра Пальме застрелили в спину, коли він йшов додому з кінотеатру зі своєю дружиною Лізбет у Стокгольмі.

Він був без охорони, а вбивство сталося посеред однієї з найбільш жвавих вулиць міста. Десяток свідків бачили, як високий чоловік здійснив кілька пострілів, перш ніж покинути місце злочину.

У 1989 році за вбивство засудили дрібного злочинця Крістера Петтерссона, але згодом вирок скасували через брак доказів. У 2004 році Петтерссон помер.

Лізбет Пальме померла в 2018 році, так і не дізнавшись, хто вбив її чоловіка.

Загадкове вбивство неодноразово згадував в своїх інтерв'ю президент України Леонід Кучма, коментуючи відсутність результатів розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

"Я часто запитував європейських журналістів: "А що ж ви досі не знайшли вбивцю хоча б Улофа Пальме? Це все-таки було одним з убивств століття", - обурювався він в інтерв'ю "Комсомольській правді" за 2007 рік.

Хто такий Стіг Енгстром?

Стіг Енгстром також відомий як "людина скандії", оскільки був співробітником страхової компанії "Skandia". У вечір вбивства він саме працював неподалік.

Він проходив по справі як один з 20 свідків, а потім наклав на себе руки у 2000 році.

Вперше його запідозрив журналіст Томас Петтерссон. Через 18 років після смерті Енгстрома поліція почала детальніше вивчати це.

Зокрема, він брехав про окремі моменти після вбивства. Стверджував навіть, що намагався реанімувати Пальме. Крім того, пізніше з'ясувалося, що він вчився володіти зброєю.

Припускають, що Енгстром міг вбити Пальме через ліві погляди прем'єр-міністра.

Колишня дружина Енгстрома, яку допитали у справі в 2017 році, заявляла пресі, що не вірить у його провину.

"Він був занадто великим боягузом. Він би й мухи не зачепив", - сказала вона.

Хто були ворогами Пальме?

Довгі роки вбивство прем'єр-міністра інтригувало суспільство. З'явилось багато теорій, чому вбили цього харизматичного політика.

Розкриттям убивства був одержимий культовий шведський автор детективів Стіг Ларссон, який написав "Дівчину з татуюванням дракона".

Пальме очолював Соціал-демократичну партію Швеції. Його знали за досить різкими висловлюваннями щодо міжнародної та внутрішньої політики.

У Швеції він нажив ворогів серед власників бізнесу, провадячи соціальні реформи та виступаючи проти ядерної енергетики.

На міжнародній арені Пальме критикував СРСР за вторгнення до Чехословаччини, США за бомбардування Північного В'єтнаму та режим апартеїду у Південній Америці за расистську політику.

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