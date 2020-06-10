"Віднесені вітром" прибрали з HBO через расизм
Стрічку "Віднесені вітром" видалили з американського стримінгового сервісу HBO Max після відповідних закликів.
У заяві HBO Max йдеться, що фільм 1939 року був "продуктом свого часу" та змальовував "етнічні та расові забобони, які були хибними тоді й лишаються хибними сьогодні".
Також зазначили, що фільм мають повернути на платформу з "обговоренням його історичного контексту". Проте не уточнили, коли саме.
Стрічку, події якої відбуваються під час американської громадянської війни та після неї, вже давно критикують через зображення рабства.
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Серед герої фільму, знятого за мотивами однойменного роману Маргарет Мітчелл, є раби, які, здається, задоволені своєю долею та залишаються вірними колишнім власникам після скасування рабства.
"Віднесені вітром" отримали десять "Оскарів" і залишаються одним із найкасовіших фільмів усіх часів (з урахуванням інфляції).
Гетті Макденіел стала першою темношкірою акторкою, яка була номінована і отримала "Оскар" за свою роль хатньої робітниці.
Сценарист Джон Рідлі цього тижня написав у Los Angeles Times, що фільм "прославляє довоєнний Південь" і увічнює "хворобливі стереотипи щодо людей з іншим кольором шкіри".
"Цей фільм зібрав найкращі тодішні таланти Голлівуду, які разом працювали над тим, щоб зробити сентиментальною історію, яка ніколи такою не була", - додав оскароносний сценарист фільму "12 років рабства".
У заяві HBO Max йдеться, що залишити фільм на платформі без пояснень і засудження його "расистських змалювань" було б безвідповідальним.
У компанії додають, що згодом фільм повернуть у стримінговий сервіс без змін, бо "зробити інакше - все одно, що стверджувати, що цих забобонів ніколи не було".
Формулювання у заяві дуже схожі на коментарі, які супроводжують мультфільми на кшталт "Тома та Джері" на різних стримінгових платформах.
Disney+ повідомляє своїх глядачів, що деякі його старіші фільми - наприклад, мультфільм "Дамбо" 1941 року - можуть містити "застарілі культурні образи".
Такий крок компанія HBO Max зробила на тлі акцій проти расизму та жорстокості поліції, які змусили декілька телевізійних мереж переглянути свій контент.
Раніше з Netflix, BritBox та BBC iPlayer так само видалили серіал "Маленька Британія", у якому Метт Лукас та Девід Волльямс грали представників різних етнічних груп.
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