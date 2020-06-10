"Віднесені вітром" прибрали з HBO через расизм

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вів'єн Лі та Гетті Макденіел обидві отримали "Оскарів" за ролі у цьому фільмі

Стрічку "Віднесені вітром" видалили з американського стримінгового сервісу HBO Max після відповідних закликів.

У заяві HBO Max йдеться, що фільм 1939 року був "продуктом свого часу" та змальовував "етнічні та расові забобони, які були хибними тоді й лишаються хибними сьогодні".

Також зазначили, що фільм мають повернути на платформу з "обговоренням його історичного контексту". Проте не уточнили, коли саме.

Стрічку, події якої відбуваються під час американської громадянської війни та після неї, вже давно критикують через зображення рабства.

Серед герої фільму, знятого за мотивами однойменного роману Маргарет Мітчелл, є раби, які, здається, задоволені своєю долею та залишаються вірними колишнім власникам після скасування рабства.

"Віднесені вітром" отримали десять "Оскарів" і залишаються одним із найкасовіших фільмів усіх часів (з урахуванням інфляції).

Гетті Макденіел стала першою темношкірою акторкою, яка була номінована і отримала "Оскар" за свою роль хатньої робітниці.

Сценарист Джон Рідлі цього тижня написав у Los Angeles Times, що фільм "прославляє довоєнний Південь" і увічнює "хворобливі стереотипи щодо людей з іншим кольором шкіри".

"Цей фільм зібрав найкращі тодішні таланти Голлівуду, які разом працювали над тим, щоб зробити сентиментальною історію, яка ніколи такою не була", - додав оскароносний сценарист фільму "12 років рабства".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стрічка "Віднесені вітром" вийшла на екрани у 1939 році

У заяві HBO Max йдеться, що залишити фільм на платформі без пояснень і засудження його "расистських змалювань" було б безвідповідальним.

У компанії додають, що згодом фільм повернуть у стримінговий сервіс без змін, бо "зробити інакше - все одно, що стверджувати, що цих забобонів ніколи не було".

Формулювання у заяві дуже схожі на коментарі, які супроводжують мультфільми на кшталт "Тома та Джері" на різних стримінгових платформах.

Disney+ повідомляє своїх глядачів, що деякі його старіші фільми - наприклад, мультфільм "Дамбо" 1941 року - можуть містити "застарілі культурні образи".

Такий крок компанія HBO Max зробила на тлі акцій проти расизму та жорстокості поліції, які змусили декілька телевізійних мереж переглянути свій контент.

Раніше з Netflix, BritBox та BBC iPlayer так само видалили серіал "Маленька Британія", у якому Метт Лукас та Девід Волльямс грали представників різних етнічних груп.

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