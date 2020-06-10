Порошенко про підозру: "Країна повертається в часи Януковича"

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Петро Порошенко звинуватив Офіс генерального прокурора та Офіс президента в політичних переслідуваннях опозиції.

Так він відреагував на вручення підозри йому в середу в Державному бюро розслідуванні.

Пана Порошенка підозрюють в тому, що він на посаді президента начебто віддав злочинний наказ. Він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до перевищення ним влади та службових повноважень.

"Країна повертається в часи Януковича, це не має ніякої іншої назви як переслідування політичної опозиції та її лідера. Єдине, що вони придумали - це юридичний треш, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався зробити державну зраду чи інші дурниці", - заявив Порошенко журналістам коло будівля ОГП.

Він підкреслив, що переконаний в тому, що генпрокурор Ірина Венедиктова "отримала чітку вказівку від президента Зеленського".

Перед цим Порошенко та його соратники близько 40 хвилин спілкувався з пані Венедиктовою.

Порошенко зазначив, що не вважає, що йому вручили підозру, оскільки такий документ депутату має вручати не слідчий, а генпрокурор. Венедиктова цього так і не зробила.

"Пані генпрокурор втекла. Ми повідомили, що в будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони і, як тільки вона звільниться, ми приїдемо до неї в тому числі", - твердить Порошенко.

Що каже генпрокурор?

Ірина Венедиктова, спілкуючись з депутатами Європейської солідарності, заявила, що жодного тиску на опозицію немає.

"Тиску на політичну опозицію в нашій країні не відбувається. В нас всі громадяни рівні перед законом", - підкреслила вона.

Вона також заявила, що вручення підозри Порошенку відповідає букві закону.

"Мною підписана така підозра і підписано доручення прокурору вручити її, тому ми діяли абсолютно в межах закону", - пояснила вона.

Генпрокурор додала, якщо в парламентарів є якісь претензії, вони можуть оскаржити її дії.

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