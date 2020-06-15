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Катерина Катющева, ультрамарафонка та член збірної команди України з добового бігу, загинула під час ультрамарафону "Ультратрейл Куяльник" ввечері 14 червня.

Забіг розпочався вдень на території неподалік від Куяльницького лиману. Близько 14.00 зв'язок з бігункою втратили.

Її шукали понад 8 годин спортсмени, волонтери, родичі та поліція разом з кінологами. Розглядали версію з викраденням.

Але врешті дівчину знайшли.

"Виявилося, що спортсменка спочатку зазнала теплового удару, а потім, пролежавши до ночі, — переохолодження", - повідомляє управління Нацполіції в Одеській області.

"Коли вже почала іти потужна злива, пішов сигнал, що Катю знайшли. Її на джипі витягли з вже потопаючого в бруді лиману", - уточнює подробиці голова пресслужби Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

Копирайт изображения Пресслужба Донецької ОДА

Дівчину негайно доставили в лікарню, але пізно ввечері вона померла від інсульту через пережите навантаження.

Забіг у пустелі

На сайті ультрамарафону зазначають, що забіг проходить на північно-західному узбережжі Одеської затоки в найнижчій точці України - мінус 5 метрів від рівня моря.

Бігунам слід було подолати за 14 годин майже 70 км під пекучим сонцем на майже пустельній території з високим вмістом солі у ґрунті.

"Всі знають, що таке Одеський ультратрейл Куяльник, - пише Денис Соколов. - Пекельна спека, повсюди сіль і 67 кілометрів по глині можуть сильно вдарити навіть по лідерах. Це смертельно небезпечна пустеля".

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