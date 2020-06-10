Олімпіада-2021 у Токіо відбудеться, але за спрощеним сценарієм

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Літня Олімпіада у Токіо, яка мала відбутися у липні цього року, але через загрозу коронавірусу її перенесли на рік, відбудеться за "спрощеною" процедурою.

Як розповів виконавчий директор Ігор-2020 Тоширо Муто, Олімпіада "не буде проводитися пишно".

Організатори заявили, що працюють з більше ніж 200 ідеями для спрощення та скорочення витрат.

Тоширо Муто на пресконференції також заявив, що організатори не виключили зменшення кількості вболівальників, хоча графік спортивних змагань поки що залишається незмінним.

Водночас голова організаційного комітету Токіо-2020 Йосіро Морі відмовився обговорювати можливість скасування Ігор взагалі.

"Неправильно обговорювати спекуляції на основі гіпотетичного сценарію, тому наш напрямок — взагалі не розглядати питання про скасування Ігор", - додав він.

У квітні прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що буде "складно" проводити Ігри, якщо країна не буде успішно долати коронавірус.

Раніше аналогічне рішення схвалили й щодо проведення Чемпіонату Європи з футболу, який так само перенесли на 2021 рік.

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