У Рівному жінка народила 16 дитину
Мешканка міста Сарни Рівненської області народила 16 дитину.
Як повідомили в Рівненському обласному перинатальному центрі, мама і малюк почуваються добре.
Хлопчик народився 7 червня, його вага 4 кг, зріст 55 см.
У середу маму та сина виписали з пологового додому.
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У багатодітній родині тепер є 12 хлопчиків і четверо дівчат.
Багатодітні сім'ї - не дивина для Полісся. У селі Глинне на Рівненщині таких там понад півтисячі.
У січні 2019 року мешканка цього села Світлана Ковалевич народила 19 дитину.
Відомою також є історія Оксани Кобелецької з Одеси, яка неочікувано для себе та лікарів народила п'ятірню.
Малюкам зараз чотири роки. Вони народилися передчасно з вагою трохи більше кілограму. Вагітність була природньою, а як так сталось - не знає ніхто.
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