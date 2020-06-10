У Рівному жінка народила 16 дитину

Копирайт изображения Управління охорони здоров'я Рівненської облдержадм

Мешканка міста Сарни Рівненської області народила 16 дитину.

Як повідомили в Рівненському обласному перинатальному центрі, мама і малюк почуваються добре.

Хлопчик народився 7 червня, його вага 4 кг, зріст 55 см.

У середу маму та сина виписали з пологового додому.

У багатодітній родині тепер є 12 хлопчиків і четверо дівчат.

Багатодітні сім'ї - не дивина для Полісся. У селі Глинне на Рівненщині таких там понад півтисячі.

У січні 2019 року мешканка цього села Світлана Ковалевич народила 19 дитину.

Відомою також є історія Оксани Кобелецької з Одеси, яка неочікувано для себе та лікарів народила п'ятірню.

Малюкам зараз чотири роки. Вони народилися передчасно з вагою трохи більше кілограму. Вагітність була природньою, а як так сталось - не знає ніхто.

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