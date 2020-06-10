Батьки-іноземці вперше побачили своїх дітей, народжених в Україні

Біологічні батьки деяких немовлят, яких народили сурогатні матері в Україні під час карантину, нарешті побачили своїх дітей.

До Києва приїхали вісім іноземних пар - шість з Аргентини та дві з Іспанії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аргентинка Андреа Вієс з чоловіком вперше побачили свого сина

Раніше батьки не могли потрапити до своїх новонароджених дітей, адже через пандемію коронавірусу багато країн закрили свої кордони, зокрема й Україна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Клаудія Араракі та її чоловік подолали довгий шлях, щоб нарешті пригорнути свого малюка

Церемонія зустрічі дітей з батьками відбулась у готелі "Венеція", де розмістили малюків після народження сурогатними матерями у Центрі репродукції людини BioTexCom.

Це - один з найпопулярніших центрів сурогатного материнства в Україні.

"У нас тут китайські діти, італійські, іспанські, британські... ", - розповідав представник BioTexCom Денис Герман.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іноземні пари чекають на зустріч зі своїми дітьми

У "Венеції" зазвичай зупиняються біологічні батьки, які приїздять до Києва, щоб забрати свою дитину.

Однак під час карантину там довелось поселити новонароджених малюків.

У готелі цілодобово працює команда медсестер, які дбають про дітей, поки їхні батьки не мають можливості потрапити до України.

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Під час карантину лише кільком батькам-іноземцям вдалося потрапити до України та забрати своїх дітей - зокрема, подружжю зі Швеції, що прилетіло приватним літаком.

Як вони розповіли BBC, цю поїздку оплатив для них анонімний донор.

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