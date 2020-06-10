Батьки-іноземці вперше побачили своїх дітей, народжених в Україні
Біологічні батьки деяких немовлят, яких народили сурогатні матері в Україні під час карантину, нарешті побачили своїх дітей.
До Києва приїхали вісім іноземних пар - шість з Аргентини та дві з Іспанії.
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Раніше батьки не могли потрапити до своїх новонароджених дітей, адже через пандемію коронавірусу багато країн закрили свої кордони, зокрема й Україна.
Церемонія зустрічі дітей з батьками відбулась у готелі "Венеція", де розмістили малюків після народження сурогатними матерями у Центрі репродукції людини BioTexCom.
Це - один з найпопулярніших центрів сурогатного материнства в Україні.
"У нас тут китайські діти, італійські, іспанські, британські... ", - розповідав представник BioTexCom Денис Герман.
У "Венеції" зазвичай зупиняються біологічні батьки, які приїздять до Києва, щоб забрати свою дитину.
Однак під час карантину там довелось поселити новонароджених малюків.
У готелі цілодобово працює команда медсестер, які дбають про дітей, поки їхні батьки не мають можливості потрапити до України.
Під час карантину лише кільком батькам-іноземцям вдалося потрапити до України та забрати своїх дітей - зокрема, подружжю зі Швеції, що прилетіло приватним літаком.
Як вони розповіли BBC, цю поїздку оплатив для них анонімний донор.
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