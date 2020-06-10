Протести в США. Брат Джорджа Флойда закликав "зупинити біль"

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Брат афроамериканця Джорджа Флойда, смерть якого від рук поліцейського викликала протести в США, закликав Конгрес ухвалити реформи щодо жорстокості в поліції та "припинити біль".

Філоніз Флойд на слуханнях в Палаті представників заявив, що його брат Джордж не може стати "черговим іменем у списку".

"Будьте лідерами, яких потребує ця країна і цей світ", - сказав пан Флойд.

Джордж Флойд загинув у травні в Міннеаполісі, коли поліцейський майже дев'ять хвилин притискав його шию коліном до асфальту.

Останні хвилини його життя зняли на телефони.

У зв'язку з інцидентом звільнили чотирьох поліцейських. Дерека Шовіна, який утримував Флойда, взяли під варту. Йому загрожує до 25 років позбавлення волі.

Що сказали в Палаті?

Законодавці правового комітету Палати представників заслуховували свідчення громадських активістів та представників правоохоронних органів.

Це відбувалося наступного дня після похорону 46-річного Джорджа Флойда у Г'юстоні.

Комітет планує направити законопроєкт про боротьбу з насильством у поліції та расовою несправедливістю в Палату представників до 4 липня.

Це відбувається на тлі загальнонаціональних, а у багатьох випадках і міжнародних, дискусіях про поліцейські дії та підзвітність, і загалом про расову нерівність.

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"Я тут, щоб попросити вас зупинити це. Зупиніть біль", - емоційна звернувся Філоніз Флойд до законодавців. - "Джордж покликав допомогу, і його проігнорували. Будь ласка, почуйте мене, почуйте нашу родину, почуйте людей на вулицях усього світу".

"Люди, які вийшли на вулиці, кажуть вам, що досить це досить", - додав брат убитого афроамериканця.

Голова комітету Джерролд Надлер сказав: "Ми повинні пам'ятати, що [Джордж Флойд] - це не просто причина, ім'я, яке повинно прозвучати на вулицях. Він був людиною. Він мав сім'ю... Ми сумуємо за цією втратою".

Запропонований демократами законопроєкт визнає так званий поліцейський захват шиї незаконними, запроваджує антирасистські навчання, забороняє офіцерам, яких звільнили з посади, переходити до інших підрозділів та полегшує переслідування зловживання у поліції.

Напередодні у США прощалися з Джорджем Флойдом. На церемонію прийшли тисячі людей.

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