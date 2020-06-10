Підозра експрезиденту: що загрожує Порошенку? Випуск новин 10.06.2020

У випуску 10 червня:

Колишнього президента України підозрюють у тому, що він начебто схиляв до незаконних дій голову Служби зовнішньої розвідки. Що і чому загрожує Петру Порошенку, пояснює наша кореспондентка;

В Україні пом'якшують карантин, але чому серед музеїв, які відчинять двері вже незабаром, немає Мистецького Арсеналу;

Майбутнє без вугілля - як це одні досягли, а інші прагнуть досягнути. Коли захист довкілля стає вигідним економічно;

Жіноча професія - військовий водолаз. Про виклики такої роботи - розповідь героїні, яка служить Україні, зокрема, під водою.

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