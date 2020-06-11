Чи важко відмовитися від вугілля в енергетиці. Погляд з Британії

Вугілля - екологічно найбрудніше джерело електроенергії, але чим його замінити?

Два місяці в енергетичному кошику Сполученого Королівства частка електроенергії, що її виробляють спалюванням вугілля, дорівнює нулю.

Натомість зросла частка відновлюваних екологічно чистих видів генерування електроенергії.

Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Інною Шевченко на телеканалі ICTV.

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