Які пам'ятники хочуть знести активісти Black Lives Matter? І чому?

Копирайт изображения PA Media Image caption Вінстона Черчилля почали багато згадувати під час нинішніх протестів, а його пам'ятник в Лондоні обмалювали

Пам'ятники політикам, торговцям і меценатам, які асоціюються з історією рабства та колоніалізму, стали мішенню протестів руху Black Lives Matter по всьому світу. У Британії, Бельгії та США влада на вимогу активістів частину таких монументів вирішила демонтувати.

BBC News розбирається, чому історичні постаті, які багатьом здаються звичними і добре знайомими, викликали гнів борців з расизмом.

Британія: відкритий список, Черчилль і Сесіл Родс

Загибель афроамериканця Джорджа Флойда від рук поліцейського спровокувала масові протести в десятках містах США і в багатьох країнах світу, а також змусила знову замислитися про доречність тих чи інших історичних пам'яток.

Британські активісти з руху Black Lives Matter представили список з 60 сумнівних, на їхню думку, пам'ятників, розташованих на всій території Сполученого Королівства.

Мета ініціативи Topple the Racists ("Звалити расистів") - почати дискусію про їхній демонтаж, щоб "Британія нарешті визнала правду про своє минуле", пишуть активісти.

Image caption Topple the Racists створили інтерактивну мапу монументів, які вони пропонують знести

Список відкритий й це іноді призводить до конфузів.

У переліку фігурують, наприклад, п'ять пам'ятників Роберту Пілу, який займав пост прем'єр-міністра Британії в 1830-х і 1840-х роках, а також був міністром внутрішніх справ.

Піл розробив дев'ять принципів етики для поліцейських, які до цього часу діють при підготовці британської поліції.

Активісти, які вимагають демонтувати його пам'ятник у Лідсі, пишуть, що Піл вважав законопроєкт про скасування рабства загрозою бавовняній промисловості й виступав проти нього.

Але це помилка.

Газета Manchester Evening News вказує, що Піл не міг бути автором петиції про відкликання законопроєкту щодо відміни рабства 1806 року, а насправді виступав проти скасування работоргівлі його батько, якого теж звали Роберт.

Також у списку - пам'ятник серу Френсісу Дрейку, мореплавцю XVI століття, що відомий своєю роллю у перемозі Англії над іспанською Армадою, і адмірал Нельсон, герой Наполеонівських війн і Трафальгарської битви.

У Лондоні демонтаж пам'ятників тим часом триває - у вівторок демонтували пам'ятник работорговцю Роберту Міллігану, що володів плантаціями на Ямайці. Як повідомляється, це зробили на прохання громадськості.

У расизмі також звинувачують сера Вінстона Черчилля, пам'ятник якому вже пошкодили й обмалювали під час недавніх протестів у столиці Британії.

Хоча монументи Черчиллю не будуть переглядатися в рамках роботи створеного мером Лондона комітету, на тлі протестів постать британського прем'єра часів Другої світової війну багато критикують.

"Він, безумовно, вважав, що люди білої раси стоять над іншими, він ясно про це говорив", - зазначає історик Річард Той.

"Він робив неприємні зауваження про індійців, називав їх жахливими людьми з жахливими віруваннями", - додає історик.

Копирайт изображения ldrs Image caption В Оксфорді вимагають прибрати монументи колонізатору Сесілу Родсу

В Оксфорді знову вимагають прибрати пам'ятник ініціатору англійської колоніальної експансії у Південній Африці XIX століття Сесілу Родсу, засновнику компанії De Beers, яка займається видобутком алмазів.

Повз будівлю оксфордського Оріел-Котеджу, на фасаді якого встановлений пам'ятник Родсу, у вівторок пройшли маршем кілька тисяч людей. Протест був мирним, учасники скандували "Родс маэ впасти".

За те, щоб демонтувати статую Родса, виступають 26 з 48 членів міської ради Оксфорда, яка має право прибрати пам'ятник. Одна з інтернет-петицій за демонтаж статуї набрала понад чверть мільйона підписів.

У середу ректор Оксфордського університету Лорд Кріс Петтен назвав вимоги активыстыв "трохи лицемірними".

"Трохи лицемірно то, що Оксфорд бере гроші на навчання ста студентів щороку, п'ята частина яких приїжджає з Африки, а потім звучать вимоги скинути пам'ятник Родсу в Темзу", - сказав він.

Іменем Сесіла Родса названі кілька грантів і стипендій на навчання в Оксфорді для зарубіжних студентів. Його благодійна діяльність торкнулася багатьох освітніх установ у ПАР.

Петтен додав, що дотримується тієї ж точки зору на фігуру Родса, що ы Нельсон Мандела, який в 2003 році назвав британського колонізатора "частиною сил, які зробили Південну Африку такою, як вона є".

Член міської ради Оксфорда Шаіста Азіз назвала заяву Петті нетактовною і такою, що не стосується суті претензій активістів.

Рух "Родс має впасти", яка організувала акцію, з'явився ще у 2015 році, коли група студентів почала вимагати прибрати пам'ятник Родсу. Тоді керівництво університету у підсумку вирішило залишити пам'ятник.

Бельгія: король Леопольд II

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Кілька пам'ятників королю Леопольду II після кількох тижнів протестів проти расизму зняли з постаменту в Голландії.

Він правив Бельгією в XIX столітті й відомий захопленням долини річки Конго.

При ньому провадилася жорстока колоніальна політика щодо місцевого населення, аж до геноциду. Кількість жертв колоніальної політики Бельгії оцінюють у 10 мільйонів людей.

Саме при Леопольду II від солдатів, які виконували каральні операції, вимагали показувати руки убитих місцевих.

Протести Black Lives Matter в Бельгії були масштабними - в кінці минулого тижня на вулиці Брюсселя вийшло десять тисяч людей. Вони зібралися на площі перед будівлею Палацу правосуддя, головного суду Бельгії, будівництво якого свого часу фінансував Леопольд II.

Пам'ятник Леопольду в Антверпені під час протестів підпалили і розмалювали графіті, а пізніше міська влада зняла його з постаменту і відправила в музей.

У Брюсселі на пам'ятнику монарху написали слово "вбивця". Ще один пам'ятник королю розмалювали у місті Гент.

Ідея демонтажу пам'ятників Леопольду II в Бельгії має і противників, які вважають короля засновником бельгійської міжнародної торгівлі, що принесла країні багатство.

Бельгійці продовжують підписувати петиції з вимогою знесення усіх пам'ятників королю в країні. Одну з петицій підписало понад 70 тисяч осіб.

30 червня в Конго відсвяткують 60 річницю незалежності. Автори петиції хочуть, щоб пам'ятники знесли до цієї дати.

США: генерал Лі і Христофор Колумб

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У США активісти Black Lives Matter послідовно борються з пам'ятниками генералам і солдатам Конфедерації південних штатів епохи Громадянської війни 1860-х років.

У 2017-му році після зіткнень в Шарлоттсвіллі, що поширилися на кілька міст США, пам'ятникам конфедератів була оголошена справжня війна. За її підсумками деякі міста вирішили демонтувати взагалі всі меморіали, які мають стосунок до історії південних штатів.

У 2020-му на протестах через смерть Джорджа Флойда ціллю активістів стали ті ж фігури.

Зокрема об'єктом протестів знову став пам'ятник генералу Роберту Лі, головнокомандувачу південної армії і рабовласнику. У 2017 році учасники протесту розбили обличчя його монумента у Північній Кароліні.

У нинішньому році активісти вже домоглися демонтажу 12-тонного пам'ятника Лі у штаті Вірджинія, встановленого в 1890-му році.

"Ми більше не будемо проповідувати фальшиву версію історії", - заявив губернатор штату, оголошуючи про рішення демонтувати пам'ятник Лі.

Статуї конфедератів - як конкретних історичних постатей, так і меморіали полеглим солдатам - після протестів демонтують у багатьох містах США.

У вівторок демонтували і відвезли на вантажівці пам'ятник полеглим солдатам в Джексонвіллі, штат Флорида, а мер міста республіканець Ленні Керрі закликав прибрати взагалі всі пов'язані з Конфедерацією монументи.

Демократи в сенаті США готуються представити законопроєкт про демонтаж пам'ятників конфедератам в будівлях конгресу. Він має надійти на розгляд нижньої палати в четвер.

Паралельно з санкціонованим демонтажем активісти у деяких регіонів США продовжують самовільно руйнувати пам'ятники.

У місті Річмонд, штат Вірджинія, в ніч на середу розмалювали, підпалили і скинули в річку статую Христофора Колумба, що стояла на набережній.

Пропустити Twitter допис , автор: @koreyobrienTV A @7News photographer was the first one to discover the head had been knocked off the Christopher Columbus statue along the waterfront in the North End. Boston Police were on scene investigating later overnight. pic.twitter.com/YIIHUiPua9 — Korey O'Brien (@koreyobrienTV) 10 червня 2020 р.

Ще одна статуя Колумба була обезголовлена в Бостоні.

Поліція почала розслідування про те, хто це зробив.

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