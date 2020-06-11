Антирекорд коронавірусу в Україні: майже 700 нових хворих

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Такого ще не було!" - каже міністр Степанов

У четвер в Україні зафіксований антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19 - 689 інфікованих за добу.

"Такого антирекорду в нас ще не було, навіть у найважчі часи, навіть у квітні", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він наголосив, що повністю карантин не скасований, а лише пом'якшений до "адаптивного карантину" і закликав українців все ж дотримуватися карантинних обмежень.

Чи будуть тепер скасовувати пом'якшення карантину, міністр не уточнював.

За добу померла 21 людина.

Одужало 372 пацієнта.

Всього ж в Україні тепер 29 070 хворих.

Загалом померло 854 людей.

Одужав 13 141 хворий.

Набільше нових хворих у Львівській, Київській та Рівненській областях, а також у Києві.

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