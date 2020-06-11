Антирекорд коронавірусу в Україні: майже 700 нових хворих
У четвер в Україні зафіксований антирекорд за кількістю нових хворих на COVID-19 - 689 інфікованих за добу.
- Чому найбільше жертв пандемії буде не від Covid-19?
- Чума, холера, "іспанка": як великі пандемії змінювали світ
"Такого антирекорду в нас ще не було, навіть у найважчі часи, навіть у квітні", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він наголосив, що повністю карантин не скасований, а лише пом'якшений до "адаптивного карантину" і закликав українців все ж дотримуватися карантинних обмежень.
Чи будуть тепер скасовувати пом'якшення карантину, міністр не уточнював.
За добу померла 21 людина.
Одужало 372 пацієнта.
Всього ж в Україні тепер 29 070 хворих.
Загалом померло 854 людей.
Одужав 13 141 хворий.
Набільше нових хворих у Львівській, Київській та Рівненській областях, а також у Києві.
На жаль, ваш браузер не може відобразити мапу
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!