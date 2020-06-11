Святослав Вакарчук здає депутатський мандат. Знову

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Засновник та колишній голова партії "Голос" Святослав Вакарачук здає депутатський мандат. Про це він заявив у четвер під час свого брифінгу.

Сьогодні ж він зареєстрував заяву про складання повноважень депутата.

Водночас він заявив, що залишатиметься в політиці й працюватиме у партії "Голос": "Це рішення не означає, що я припиняю свою політичну діяльність чи діяльність у партії "Голос". Ми є і будемо однією командою".

Святослав Вакарчук відзначив, що вважає "частково виконаним" своє завдання у політиці, адже його партія змогла завести нових людей у Верховну Раду.

За його словами, партія "Голос" стала альтернативою тим, хто підтртимував Зеленського, і тим, хто голосував за Порошенка. І завдяки їй "багато проєвропейських людей прийшли на вибори".

Він додав, що три останні роки проти нього велася брудна інформаційна кампанія і маніпуляції.

Щоб цей бруд не лився на партію, він і вирішив піти з Ради.

Вакарчук так звернувся до своїх "хейтерів": "План такий - я відходжу в сторону, ви зі своїм лайном за мною. А партія йде вперед".

Вакарчук також закликав виборців "Голосу" продовжувати підтримувати політсилу: "Партія "Голос" вас не підведе".

Крім того, він розповів про свій майбутній "великий освітній проєкт", але в деталі не вдавася.

Таке вже було

Святослав Вакарчук вже був депутатом.

Восени 2007 року він пройшов до парламенту за списком "Нашої України - Народної самооборони".

Але за рік вирішив піти з парламенту.

Тоді він заявив, що отримав важливий досвід, але "політична боротьба стала самодостатньою, вона фактично втратила якусь ціль та стала боротьбою заради боротьби".

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