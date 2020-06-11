“Здався без бою” й попросив “Відпусти”. Соцмережі про Вакарчука

Копирайт изображения Facebook Святослава Вакарчука

Заява Святослава Вакарчука про те, що він здає депутатський мандат, стала однією з головних новин четверга.

Сам екслідер партії "Голос" пояснив своє рішення тим, що частково виконав завдання привести нові обличчя в політику, а тепер хоче відтягнути негатив від своєї політсили.

Соцмережі, утім, бурхливо відреагували на такий "політичний відхід" Вакарачука, який стався з ним вже вдруге.

"Кіт перед дверима"

"Це схоже на кота, який просить, щоб відчинили двері. Зайшовши, нявчить, щоб випустили назад", - порівнює Марія Варфоломєєва.

Багато хто згадує, що Святослав Вакарчук вже здавав мандат депутата у 2008 році, коли пояснив це небажанням грати у "стару політику".

"Все-таки звичка співака повторювати останній рядок двічі не проходить одразу", - написав медіаперсонаж Майкл Щур.

Журналіст Мілан Лєліч звертає увагу на те, що під час минулорічної кампанії Святослав Вакарчук запевняв, що ситуація 2008 року з ним не повториться.

"Під час парламентської виборчої кампанії Вакарчука незліченну кількість разів питали: а ви потім знову не підете з Ради? Не буде, як у 2008-у? Ні, - відповідав Вакарчук, - нікуди я не піду, цього разу все всерйоз і надовго", - нагадує жруналіст.

"Я не здамся без бою"

Так само Вакарчуку згадують його пісні, особливо "Я не здамся без бою".

"Кажуть, в одну річку вступити двічі не можна. Вакарчук зміг. Складає мандат нардепа. Тільки відтягнув на виборах голоси інших демсил і... здувся без бою", - згадує про нещодавню конкуренцію на парламентських виборах між "Голосом" і "Європейською Солідарністю" Віктор Шлінчак.

"Я не здамся без бою. Пам'ятаєте, як я говорила, що Вакарчук складе повноваження досить швидко, адже не був і ніколи не буде політиком?" - запитує журналістка Наталія Влащенко.

Згадували й інші пісні, наприклад, "Відпусти", "Я їду додому" чи "Друг".

Вчасно піти

Є й ті, хто зрозумів рішення Вакарчука.

"Треба вміти йти з поганого фільму. Кидати погану книгу. Йти від поганої людини. "І залишати поганий парламент," - міг би додати Святослав Вакарчук", - вважає журналіст Володимир Верб'яний.

А депутатка від Європейської Солідарності Ірина Геращенко зізнається, що і сама думала про "політичну відпустку" та "мріяла б піти з цього складу парламенту".

"Нехай у Вакарчука все складеться в творчості і позаполітичних проєктах, щиро. Він дійсно культова для багатьох українців постать. Але політика - це не тільки обличчя, це важка професія і робота, яка потребує не лише певних чеснот, але й вмінь, навиків, досвіду", - відзначила Ірина Геращенко.

Вона також закликала "Голос" об'єднатися з "Європейською Солідарністю" на місцевих виборах, але додала, що це її особиста думка.

Інша депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Фріз також каже, що поважає рішення Вакарчука.

"Впевнена, що за демократичне майбутнє України потрібно боротись на всіх щаблях. І бажано всім нам мати силу бути єдиними та солідарними в цій боротьбі, адже занадто великі загрози та й масштаб проявів реваншу проросійських сил не зменшується", - написала вона.

Копирайт изображения Facebook

Водночас блогер Дмитро Литвин навпаки каже про те, що "Голос" надто змішався з "Європейською Солідарністю" і тому розгубив свій рейтинг, - і це не лише вина Святослава Вакарчука.

"Це ж не він, а його депутати медійно змішалися з депутатами Порошенка. Це вони стали ходити по каналах Порошенка, розповідати там те ж саме, що було вигідно Порошенку, і в результаті аудиторія бачила ідеї партії Порошенка, а не "Голос", - написав він.

Зеленський теж так хоче?

Журналіст Євген Будерацький вважає, що схожі думки про дискомфорт у політиці, ймовірно, є й у президента Зеленського, який також є "молодими політиком".

"Незважаючи на хороші рейтинги, Зеленському так само некомфортно на Банковій", - пише журналіст.

"Але саме ці рейтинги, і вуличний внутрішній голос "пацан сказал - пацан сделает" і не дозволяє Зе побачити очевидне. В нього за рік теж не вийшло кардинально змінити ситуацію", - додає Євген Будерацький.

А хтось пригадав передвиборчий ролик Володимира Зеленського, у якому той напівжартома закликав Святослава Вакарчука разом йти у політику.

"Вова, ти в одному ролику, звертаючись до Вакарчука, казав - якщо ти підеш, то і я піду. Вова, він пішов. Твоя черга!" - пише блогер Artem Malder.

Новий концерт "Океану Ельзи"?

"Мене цікавлять два питання: 1. коли вийде новий альбом ОЕ? 2. Скільки видано партквитків "Голосу"? - запитує політолог-міжнародник Євген Магда.

Сам Вакарчук нічого не казав про повернення до музичної творчості.

Він запевнив, що залишатиметься у політиці й працюватиме з партією "Голос", і анонсував "великий освітній проєкт", хоча й без деталей.

"Святослав Іванович дійсно розуміється, що таке відпроситися з роботи трохи раніше", - підсумовує Іван Марунич.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!