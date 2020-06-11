Сергій Стерненко: "Мені повідомили про підозру - умисне вбивство"
Одеському активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві.
Про це у четвер пан Стерненко сам написав у своєму Telegram.
"Мені повідомили про підозру по ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 263 — умисне вбивство та "незаконне" носіння холодної зброї", - розповів він.
За його версією, це було не вбивство, а "необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам".
"По ножу є декілька експертиз які встановлюють, що він не є холодною зброєю", - вважає чоловік.
У 2018 році, після низки замахів на його життя, Стерненко під час чергового нападу вбив нападника.
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Останніми місяцями посилилась кампанія за покарання пана Стерненка, яку фактично очолив юрист та колишній заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов.
В одному з інтерв'ю нова генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що пана Стерненка будуть притягувати до відповідальності або за вбивство, або за ненавмисне вбивство.
На цьому фоні багато активістів та політиків виступили на захист Сергія Стерненка та права на самооборону.
У четвер під СБУ прийшли близько 100 прихильників активіста, а також журналісти.
Під час виступів лунали обіцянки почати протести, якщо Стерненку вручать підозру.
Хто такий Сергій Стерненко
Сергій Стерненко - одеський активіст, учасник місцевого Євромайдану та колишній керівник одеського "Правого сектору".
Брав участь у багатьох протестах в Одесі, зокрема пікетував російське консульство та концерти "проросійських артистів". Його одеський "Правий сектор" був причетний до бійки з Нестором Шуфричем , "сміттєвої люстрації" та численних акцій проти забудови міста.
Стерненко - фігурант кількох кримінальних справ, був арештований за різними звинуваченнями ("викрадення людини", "організація масових заворушень").
Вину по жодній з них у суді не довели. Проте частина справ все ще триває.
Замахи і справа про вбивство
У 2018-му на Стерненка скоїли три замахи в Одесі лише за пів року.
Під час останнього він смертельно поранив ножем одного з двох нападників. Іншого затримала поліція, однак згодом його відпустили, він виїхав з України.
Справи про напади передали до головного слідчого управління СБУ у Києві. Як пояснили у прокуратурі, через "необхідність перевірки інформації щодо можливої причетності до нападів представників місцевої влади та поліції".
Але за два роки слідство так офіційно і не встановило організаторів нападів на Стерненка. Жодних вироків по цих справах також немає.
Водночас самого активіста почали звинувачувати у перевищенні необхідної оборони. Після нападу він вирішив наздогнати одного нападника, який потім і загинув.
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