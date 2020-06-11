Zara: продажі пішли в онлайн, невеликі магазини закриються

Копирайт изображения Getty Images

Компанія Inditex, яка володіє кількома брендами, зокрема, Zara і Bershka, заявила, що у квітні продажі онлайн зросли на 95%, тоді як загалом через карантин і закриття магазинів у Європі продажі різко впали.

У компанії вважають, що частково такі зміни вже незворотні. Там очікують, що до 2022 року до чверті усіх покупок відбуватиметься саме через інтернет. У 2019 році частка онлайн-покупок становила 14%.

Карантин призвів до того, що вперше за історію свого існування компанія отримала квартальні збитки - близько 400 млн євро.

Продажі впали до 3,3 млрд євро, тоді як рік тому за перші три місяці року Zara продала товарів майже на 6 млрд євро.

"Власники Zara і раніше розуміли важливість вдосконалення онлайн-торгівлі, але карантин підштовхнув їх до активніших дій", - заявила Софі Лунд-Ятс з брокерської компанії Hargreaves Lansdown.

Тим часом в Inditex заявили, що у наступні три роки витрачатимуть по 900 млн євро на розбудову великих магазинів із потужними онлайн платформами. Одночасно будуть закриті понад тисячу менших магазинів.

Засновник Zara іспанець Амансіо Ортега входить до п'ятірки найбагатших людей у світі за версією Forbes, і кілька разів навіть очолював список.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!