"Немовлята з готелю": батьки нарешті зустрілися з сином
Подружжя з Аргентини - Флавія і Хосе - понад два місяці чекали на зустріч зі своїм сином Ману.
Його народила сурогатна матір в Україні. Але через пандемію та закриті кордони батьки не мали змоги вчасно приїхати до Києва. Нарешті їм це вдалося.
Досі в київському готелі залишається близько пів сотні дітей, народжених для іноземців сурогатними матерями.
Комерційне сурогатне материнство дозволене в Україні. Проте трапляються випадки, коли батьки відмовляються від своїх малюків, народжених сурогатною матір'ю.
Відео Джони Фішера, Абдуджаліла Абдурасулова та Ганни Чорноус.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.