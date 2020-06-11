"Немовлята з готелю": батьки нарешті зустрілися з сином

  • 11 червня 2020

Подружжя з Аргентини - Флавія і Хосе - понад два місяці чекали на зустріч зі своїм сином Ману.

Його народила сурогатна матір в Україні. Але через пандемію та закриті кордони батьки не мали змоги вчасно приїхати до Києва. Нарешті їм це вдалося.

Досі в київському готелі залишається близько пів сотні дітей, народжених для іноземців сурогатними матерями.

Комерційне сурогатне материнство дозволене в Україні. Проте трапляються випадки, коли батьки відмовляються від своїх малюків, народжених сурогатною матір'ю.

Відео Джони Фішера, Абдуджаліла Абдурасулова та Ганни Чорноус.

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