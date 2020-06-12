В Україні новий командувач військового флоту. Що відомо про контрадмірала Неїжпапу

Копирайт изображения ВМС ЗСУ Image caption Контрадмірал Олексій Неїжпапа

Президент Зеленський вирішив замінити командувача Військово-морських сил ЗСУ - замість адмірала Ігоря Воронченка, якого призначав ще президент Порошенко, ВМС очолив контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Що відомо про нового командира військового флоту.

Моряк з Севастополя

Олексію Неїжпапі 44 роки, він кримчанин - народився у Севастополі.

На військовій службі з 1992 року, тобто давав присягу вже незалежній Україні, а не Радянському Союзу.

Вчився у Севастопольському військово-морському інституті, а пізніше у Національному університеті оборони.

У другій половині 1990-х командував зенітною ракетною батареєю на фрегаті "Севастополь".

Копирайт изображения ВМС ЗСУ Image caption Олексій Неїжпапа часто бере участь у міжнародних зустрічах флоту

А у 2000-х роках пройшов посади від старпома командира корвету "Луцьк" до командира тральщика "Черкаси".

Потім був заступником командира Південної військово-морської бази та командир бригади надводних кораблів.

Під час російської анексії Криму був першим заступником начальника штабу Командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

Вийшов з півострова разом з моряками, які залишилися вірними присязі Україні.

З 2015 по 2019 рік був заступником командувача ВМС України з бойової підготовки начальник управління бойової підготовки Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

А до останнього призначення Олексій Неїжпапа обіймав посаду першого заступника командувача Військово-Морських Сил Ігоря Воронченка.

АТО і навчання

Копирайт изображения ВМС ЗСУ Image caption Також контрадмірал Неїжпапа працював з курсантами

"Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей... Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади", - йдеться у біографії Неїжпапи на сайті Офісу президента.

Також неодноразово керував українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Долучений до підготовки цих навчань і в 2020 році.

"Щоразу під час навчань кожен міг вкотре переконатися, що море - це не перешкода, а дорога, яка нас об'єднує. Наше завдання зробити її безпечнішою", - розповідав він у лютому 2020 року під час конференції з планування "Сі Бриз - 2020".

Також Олексій Неїжпапа часто брав участь у зустрічах з міжнародними партнерами України в Чорному морі, зокрема Туреччиною та Румунією.

Політичне рішення?

Копирайт изображения Прес-служба ВМС ЗСУ Image caption Адмірал Воронченко командував флотом з 2016 року

Водночас призначення Олексія Неїжпапи вже називають політичним рішенням президента Володимира Зеленського.

Попередній командувач ВМСУ адмірал Ігор Воронченко був призначений ще президентом Порошенком. Його вважали одним з головних прихильників євроатлантичної інтеграції флоту.

Також саме адмірал Воронченко командував флотом під час переходу української корабельної групи через Керченську протоку в листопаді 2018 року, що завершилося зіткненням з російськими силами та незаконним захопленням трьох українських суден.

А під час анексії Криму у 2014 році Ігор Вороненко командував береговою охороною та зізнавався, що був готовий застосувати танки.

"Так, нас менше, потенціал не такий, але своє завдання будемо виконувати... Другого Криму не буде, та ситуація не повториться", - розповідав адмірал Воронченко в інтерв'ю BBC News Україна в жовтні 2018 року.

Очікується, що тепер Ігоря Воронченка можуть призначити на одну з посад у Генштаб ЗСУ.

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