Два дні майже 700 нових хворих на COVID-19. Чому так зросла кількість інфікованих

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В Україні другий день підряд кількість нових хворих на коронавірусну хворобу майже сягає 700.

Це відбувається на тлі пом'якшення карантину.

А головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про збільшення кількості оброблених тестів.

Зростання в Україні та Києві

За минулу добу кількість нових хворих на COVID-19 знову майже сягла семи сотень - 683 інфікованих. Напередодні цей показник був рекордним - 689.

Раніше кількість нових хворих за добу коливалася в районі 500.

Також за четвер померло 16 пацієнтів, ще 426 - одужали.

Найбільше нових хворих у Львівський та Вінницькій областях, а також у Києві.

"Це відбувається на тлі пом'якшення карантину, щоб ми скоріше поверталися до нормального життя але і перемогли COVID-19. Але багато хто вирішив, що це вже повне скасування карантину", - відзначив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він також навів показники хворих у столиці: "За 11 днів у Києві заповненість ліжок збільшилася з 35 до 46%. Тобто на 11% за 11 днів. Це кількість ліжок, передбачених для хворих на COVID-19".

Міністр закликав українців дотримуватися карантинних обмежень попри те, що їх пом'якшили.

"Не вважайте, що це просто сухі цифри", - наголосив Максим Степанов.

Чому збільшилася статистика?

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Водночас напередодні головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив таке стрімке зростання кількості хворих збільшенням числа оброблених тестів у різних регіонах.

"Ми усуваємо чергу зі зразків, які були зібрані впродовж останніх днів, - передавали в інші лабораторії для того, щоб протестувати і не було черги, і робились потім дослідження "сьогодні на сьогодні" або "сьогодні на завтра", - розповів Віктор Ляшко в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, найбільша черга з тест-зразків була у Києві та на Львівщині.

Тепер в Україні щодня обробляють 10-12 тисяч тестів, а раніше - на кілька тисяч менше.

Утім, навіть такі пояснення не усувають небезпеку зростання поширення коронавірусу в Україні.

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