Копирайт изображения Sony Image caption Sony вперше показала форму PlayStation 5

Японська компанія Sony представила нову ігрову консоль PlayStation п'ятого покоління та ігри для неї. Презентація відбулася в інтернеті й була записана заздалегідь - через пандемію коронавірусу.

Контроллер PlayStation 5 вже представляли раніше, але тепер відомо, як буде виглядати і нова приставка - підсвічений синім неоном чорний корпус з білою верхньою та нижньою частинами.

Окрім нової консолі, презентували ігри, в які на ній можна буде грати.

Серед нових релізів можна виділити Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7, нові частини серій Ratchet & Clank, Hitman і Resident Evil.

Копирайт изображения Sony Image caption Нова гра про Людину-павука

PlayStation 5 і нова консоль-конкурент Microsoft Xbox Series X надійдуть у продаж в кінці року.

"Поки ще є питання про PlayStation 5 без відповідей, серед яких - вартість і дата початку продажів. Але, як мені здається, Sony зробила все, що було потрібно для цього заходу", - розповіла аналітик з ігрової індустрії Лора Кейт Дейл.

"Нам протягом години показували ігри - поперемінно продовження вже відомих серій, та абсолютно нових відеоігор від великих студій, які працюють ексклюзивно на корпорацію. Цього вистачило на цілу годину. Люди у Twitter зараз не можуть вирішити, подобається їм вигляд консолі чи ні, але в цілому за годину Sony змогла переповнити людей радісними очікуваннями", - додала вона.

Копирайт изображения Sony Image caption Кадри з Resident Evil 8

Деякі користувачі звернули увагу, що зовнішній вигляд пристрою нагадує Wi-Fi-роутер, після чого це словосполучення потрапило у тренди Twitter.

Крім покращеної графіки PlayStation 5 оснащена потужнішим накопичувачем (SSD), тому час завантаження ігор помітно скоротиться.

Sony на відміну від Microsoft вирішила не випускати нові ексклюзивні ігри на консолі попереднього покоління PlayStation 4.

Копирайт изображения Sony Image caption Серія гонок Gran Turismo

Ігри

Нове ігрове втілення історії про Людину-павука грунтується на мультфільмі 2018 року "Людина-павук: крізь всесвіти", де головний герой - не Пітер Паркер, а чорношкірий підліток Майлз Моралес.

У трейлері гри він літає на павутині по Нью-Йорку і бореться з лиходіями. Продемонстрована нова деталізація елементів була б не під силу старій PlayStation 4.

Також представили інших відомих комп'ютерних персонажів:

Елой з високо оціненої критиками Horizon: Zero Dawn. У трейлері продовження цієї гри під назвою Forbidden West головна героїня пливе під водою і бореться з роботами-динозаврами.

Найманий вбивця "Агент 47" повертається у новій частині гри Hitman III компанії IO Interactive. Реліз гри заплановано на січень 2021 року.

Також на презентації показали трейлер нової гри про Ретчета і Кланка - Clank: Rift Apart.

Копирайт изображения Sony Image caption Ratchet & Clank

Аналіз від Марка Сіслака, BBC News:

Sony впевнено представила PlayStation 5, показавши ігри замість промов. Там були і важковаговики, які полюбилися фанатам, і нові ігри від невеликих студій.

Презентації не вистачало живої енергії як для заходу в прямому ефірі. Але організаторам вдалося знайти зручне русло, показавши на прикладі таких ігор, як новий Ratchet and Clank, на що здатен SSD консолі, який може зменшити чи майже звести до нуля час завантаження.

Копирайт изображения Annapurna Interactive Image caption Для багатьох сюрпризом стала гра Stray про кішку та кібер-місто майбутнього

Навряд чи можна сказати, що стався істотний прорив для приставки наступного покоління - це скоріше безліч невеликих модернізацій у таких компонентах, як аудіо з тривимірним звуком і покращена вібрація в контроллері.

Але якщо не враховувати поліпшені візуальні ефекти і швидший час завантаження, як зміняться ігри наступного покоління?

У цьому сенсі повертається все старе добре: шутери, гонки, аркади від третьої особи і спортивні ігри. Все те, що вже є, просто удосоналене в плані графіки.

У PlayStation і Xbox до цього не дуже виходило донести до аудиторії, чого варто чекати від наступного покоління.

Але тепер фанати хоч побачили дещицю ігор і, нарешті, оцінили плавний корпус PlayStation 5.

Для справжніх геймерів цього, мабуть, досить.

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