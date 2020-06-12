Перельоти з України та в Україну: кого і за яких умов впускатимуть

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Іноземним громадянам дозволили перетинати кордони України.

Також низка країн дозволила в'їзд для українців.

Іноземців пускатимуть в Україну

Уряд у п'ятницю вирішив дозволити в'їзд для іноземних громадян.

Утім, мова йде лише про іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.

Також уряд відновив роботу пунктів пропуску в українських аеропортах, повідомив у п'ятницю міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Щоправда, він не уточнив, про громадян яких саме країн йде мова.

Владислав Криклій пояснив, що таке рішення є логічним кроком після того, як уряд вирішив відновити регулярне авіасполучення з 15 червня.

"Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті", - наголосив міністр.

Куди і як можна полетіти

Копирайт изображения Міністерство інфраструктури

Також Владислав Криклій розповів, куди українці можуть полетіти з 15 червня та що на них там чекає по прильоту.

Наприклад, у США та Албанії жодних обмежень на кордоні не буде.

А Велика Британія вимагає проходити двотижневий карантин.

При в'їзді до Туреччини обмежень на кордоні не буде, однак треба буде пройти тести на коронавірус.

З 27 червня також можна буде полетіти в Туніс - по прибуттю туди доведеться пройти тести.

Водночас з 1 липня можуть відкрити свої кордони для українців Кіпр, Чорногорія, Грузія та Греція.

Тут все залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні.

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