Перельоти з України та в Україну: кого і за яких умов впускатимуть
Іноземним громадянам дозволили перетинати кордони України.
Також низка країн дозволила в'їзд для українців.
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Іноземців пускатимуть в Україну
Уряд у п'ятницю вирішив дозволити в'їзд для іноземних громадян.
Утім, мова йде лише про іноземців з країн, де немає значного поширення коронавірусу.
Також уряд відновив роботу пунктів пропуску в українських аеропортах, повідомив у п'ятницю міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Щоправда, він не уточнив, про громадян яких саме країн йде мова.
Владислав Криклій пояснив, що таке рішення є логічним кроком після того, як уряд вирішив відновити регулярне авіасполучення з 15 червня.
"Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті", - наголосив міністр.
Куди і як можна полетіти
Також Владислав Криклій розповів, куди українці можуть полетіти з 15 червня та що на них там чекає по прильоту.
Наприклад, у США та Албанії жодних обмежень на кордоні не буде.
А Велика Британія вимагає проходити двотижневий карантин.
При в'їзді до Туреччини обмежень на кордоні не буде, однак треба буде пройти тести на коронавірус.
З 27 червня також можна буде полетіти в Туніс - по прибуттю туди доведеться пройти тести.
Водночас з 1 липня можуть відкрити свої кордони для українців Кіпр, Чорногорія, Грузія та Греція.
Тут все залежатиме від епідеміологічної ситуації в Україні.
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