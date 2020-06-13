Що таке рецесія і як вона вплине на мене
Судячи з усього, значна частина світу рухається у напрямку найгіршої рецесії за багато десятиліть.
То що саме це означає?
Що таке рецесія?
У нормальній ситуації економіка країни зростає.
Середньостатистичні громадяни стають трохи багатшими, оскільки збільшується вартість товарів і послуг, які виробляє країна - її валовий внутрішній продукт (ВВП).
Але іноді вартість вироблених товарів і послуг падає.
Рецесія наступає тоді, коли такий спад триває протягом двох кварталів поспіль.
Чому це має значення?
Для більшості людей економічне зростання — це добре.
Зазвичай це означає наявність більшої кількості робочих місць. Компанії, як правило, отримують більший прибуток і можуть дозволити собі більше платити працівникам та акціонерам.
Коли економіка зростає, уряд також отримує більше грошей у вигляді податків. Тож він має можливість знижувати податки або витратити більше на пільги, державні послуги та заробітну плату держслужбовців.
Коли економіка скорочується, усе відбувається навпаки.
Рецесія вже почалася?
У більшості розвинених країн світу падіння ВВП спостерігалось у січні-березні 2020 року, коли почав відчуватися економічний вплив пандемії коронавірусу.
Офіційні дані за квітень-червень ще не опубліковані, але вони, швидше за все, продемонструють ще більше падіння.
Це означатиме другий квартал негативної динаміки зростання, що підтверджує, що значна частина світу перебуває у рецесії.
У Великій Британії у квітні, тобто за перший повний місяць у режимі карантину, економіка скоротилася на 20,4% - найбільше місячне скорочення за останній рік.
За три місяці з лютого по квітень, згідно з даними Управління національної статистики, економіка знизилася на 10,4%.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує величезне падіння ВВП у 2020 році у світі — надзвичайне падіння на 5,9% для США та на 6,5% - для Британії.
За оцінками МВФ, загалом світова економіка цього року скоротиться на 3% - тобто, це буде найгірша рецесія від часів Великої депресії 1930-х років.
Як рецесія може вплинути на мене?
Деякі люди можуть втратити роботу або їм буде важче отримати нові кар'єрні можливості.
Випускники, які шукають свою першу роботу, матимуть менше доступних варіантів.
Ті, хто залишаться на роботі, можуть не отримати підвищення заробітної плати, або ж навіть зіткнутися з її зниженням, декому доведеться працювати більшу кількість годин.
Британське Управління з питань бюджетної відповідальності (OBR) , що рівень безробіття цього літа може збільшитися вдвічі до 10%.
Там також підрахували, що уряду, можливо, доведеться позичити понад 300 мільярдів фунтів, щоб покрити витрати на кризу.
Однак рецесія, як правило, по-різному впливає на різні прошарки суспільства, внаслідок чого може зростати нерівність.
Наприклад, багато людей у Британії, які мали іпотеку та зберегли роботу під час останньої рецесії, пережили її без значних втрат. Банк Англії знизив відсоткові ставки для підтримки економіки, що значно зменшило виплату відсотків за іпотекою, внаслідок чого у людей залишилось більше вільних грошей.
Водночас іншим — як-от тим, хто отримує виплати, або ж працівникам державного сектора - пощастило менше.
Як довго тривала остання рецесія?
У Британії остання рецесія, спричинена глобальною фінансовою кризою, тривала п'ять кварталів - починаючи з другого кварталу 2008 року. У найгіршому кварталі ВВП впав на 2,1%.
Безробіття різко зросло, але через два роки знову почало падати.
Водночас був масовий дефіцит — розрив між тим, скільки уряд отримує від податків, і тим, скільки витрачає на державні послуги.
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Це призвело до майже подвоєння державного боргу та десятирічної програми жорсткої економії.
Відбулися різкі скорочення у багатьох сферах державних витрат, крім охорони здоров'я, освіти та міжнародної допомоги.
Коли закінчиться рецесія?
МВФ прогнозує, що рецесія закінчиться наступного року, і світова економіка почне відновлюватися.
Але світ зіткнувся із небаченими викликами, і ніхто не знає, наскільки легким буде вихід із рецесії.
Якби всі підприємства, які закрилися під час пандемії та карантину, могли швидко відкритись знову, наслідки рецесії були б менш серйозними.
Однак є побоювання щодо того, що вірус почне поширюватися знову, і люди можуть боятися подорожувати чи вести звичний спосіб життя, навіть якщо їм скажуть, що це безпечно.
Зокрема, можуть знадобитися роки для повноцінного відновлення круїзів, авіаподорожей та бізнес-конференцій.
Тож наслідки цієї рецесії відчуватимуться ще не один рік.
Що можна зробити?
Сприяти стійкому відновленню може надійний спосіб боротьби з Covid-19 - наприклад, вакцина.
Але поки її не створили, існують і деякі інші варіанти.
Під час останньої рецесії центральні банки знижували відсоткові ставки для підтримки економіки. Це означало, що люди та підприємства могли легше брати позики та витрачати більше коштів.
Але відсоткові ставки в багатьох країнах вже близькі до нуля, і їхнє подальше зниження може бути неможливим.
Уряди в усьому світі позичають величезні суми на підтримку своїх економік за рахунок зниження податків та збільшення державних витрат - на кшталт підтримки бізнесу та навіть прямих грошових виплат громадянам.
Але такі позики мають ціну - і платити її, можливо, доведеться протягом наступних десятиліть.
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