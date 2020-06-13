Що таке рецесія і як вона вплине на мене‎

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Судячи з усього, значна частина світу рухається у напрямку найгіршої рецесії за багато десятиліть.‎

То що саме це означає?

Що таке рецесія?

У нормальній ситуації економіка країни зростає.‎

Середньостатистичні громадяни стають трохи багатшими, оскільки збільшується вартість товарів і ‎послуг, які виробляє країна - її валовий внутрішній продукт (ВВП).‎

Але іноді вартість вироблених товарів і послуг падає.‎

Рецесія наступає тоді, коли такий спад триває протягом двох кварталів поспіль.‎

Чому це має значення?‎

Для більшості людей економічне зростання — це добре.‎

Зазвичай це означає наявність більшої кількості робочих місць. Компанії, як правило, отримують ‎більший прибуток і можуть дозволити собі більше платити працівникам та акціонерам.‎

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Коли економіка зростає, уряд також отримує більше грошей у вигляді податків. Тож він має ‎можливість знижувати податки або витратити більше на пільги, державні послуги та заробітну плату ‎держслужбовців.‎

Коли економіка скорочується, усе відбувається навпаки.‎

Рецесія вже почалася?‎

У більшості розвинених країн світу падіння ВВП спостерігалось у січні-березні 2020 року, коли почав ‎відчуватися економічний вплив пандемії коронавірусу.‎

Офіційні дані за квітень-червень ще не опубліковані, але вони, швидше за все, продемонструють ще ‎більше падіння.‎

Це означатиме другий квартал негативної динаміки зростання, що підтверджує, що значна частина ‎світу перебуває у рецесії.‎

У Великій Британії у квітні, тобто за перший повний місяць у режимі карантину, економіка ‎скоротилася на 20,4% - найбільше місячне скорочення за останній рік.‎

За три місяці з лютого по квітень, згідно з даними Управління національної статистики, економіка ‎знизилася на 10,4%.‎

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує величезне падіння ВВП у 2020 році у світі — надзвичайне падіння на 5,9% для США та на 6,5% - для Британії.‎

За оцінками МВФ, загалом світова економіка цього року скоротиться на 3% - тобто, це буде найгірша ‎рецесія від часів Великої депресії 1930-х років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Безробітні чоловіки у черзі на пошук роботи під час Великої депресії 1930-х років

‎Як рецесія може вплинути на мене?‎

Деякі люди можуть втратити роботу або їм буде важче отримати нові кар'єрні можливості.‎

Випускники, які шукають свою першу роботу, матимуть менше доступних варіантів.‎

Ті, хто залишаться на роботі, можуть не отримати підвищення заробітної плати, або ж навіть ‎зіткнутися з її зниженням, декому доведеться працювати більшу кількість годин.‎

Британське Управління з питань бюджетної відповідальності (OBR) , що рівень безробіття цього літа може збільшитися вдвічі до 10%.‎

Там також підрахували, що уряду, можливо, доведеться позичити понад 300 мільярдів фунтів, щоб ‎покрити витрати на кризу.‎

Однак рецесія, як правило, по-різному впливає на різні прошарки суспільства, внаслідок чого може ‎зростати нерівність.‎

Наприклад, багато людей у Британії, які мали іпотеку та зберегли роботу під час останньої рецесії, ‎пережили її без значних втрат. Банк Англії знизив відсоткові ставки для підтримки економіки, що ‎значно зменшило виплату відсотків за іпотекою, внаслідок чого у людей залишилось більше вільних ‎грошей.‎

Водночас іншим — як-от тим, хто отримує виплати, або ж працівникам державного сектора - ‎пощастило менше.‎

Як довго тривала остання рецесія?‎

У Британії остання рецесія, спричинена глобальною фінансовою кризою, тривала п'ять кварталів - ‎починаючи з другого кварталу 2008 року. У найгіршому кварталі ВВП впав на 2,1%.‎

Безробіття різко зросло, але через два роки знову почало падати.‎

Водночас був масовий дефіцит — розрив між тим, скільки уряд отримує від податків, і тим, скільки ‎витрачає на державні послуги.

Це призвело до майже подвоєння державного боргу та десятирічної програми жорсткої економії.‎

Відбулися різкі скорочення у багатьох сферах державних витрат, крім охорони здоров'я, освіти та ‎міжнародної допомоги.‎

Коли закінчиться рецесія?‎

МВФ прогнозує, що рецесія закінчиться наступного року, і світова економіка почне відновлюватися.‎

Але світ зіткнувся із небаченими викликами, і ніхто не знає, наскільки легким буде вихід із рецесії.‎

Якби всі підприємства, які закрилися під час пандемії та карантину, могли швидко відкритись знову, ‎наслідки рецесії були б менш серйозними.

Однак є побоювання щодо того, що вірус почне поширюватися знову, і люди можуть боятися ‎подорожувати чи вести звичний спосіб життя, навіть якщо їм скажуть, що це безпечно.‎

Зокрема, можуть знадобитися роки для повноцінного відновлення круїзів, авіаподорожей та бізнес-‎конференцій.‎

Тож наслідки цієї рецесії відчуватимуться ще не один рік.

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Що можна зробити?‎

Сприяти стійкому відновленню може надійний спосіб боротьби з Covid-19 - наприклад, вакцина.‎

Але поки її не створили, існують і деякі інші варіанти.‎

Під час останньої рецесії центральні банки знижували відсоткові ставки для підтримки економіки. Це ‎означало, що люди та підприємства могли легше брати позики та витрачати більше коштів.‎

Але відсоткові ставки в багатьох країнах вже близькі до нуля, і їхнє подальше зниження може ‎бути неможливим.‎

Уряди в усьому світі позичають величезні суми на підтримку своїх економік за рахунок зниження ‎податків та збільшення державних витрат - на кшталт підтримки бізнесу та навіть прямих грошових ‎виплат громадянам.‎

Але такі позики мають ціну - і платити її, можливо, доведеться протягом наступних десятиліть.

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