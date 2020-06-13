"Портрет людства". Найкращі фото про людей ‎

Копирайт изображения ERIC DEMERS Image caption ‎Ґрета Тунберг на сцені у Монреалі (Канада)‎

‎200 фотографій, відібраних у шортліст цьогорічного конкурсу "Портрет людства" ‎‎(Portrait of Humanity) і знятих ще до карантинних обмежень, прагнуть довести, що ‎спільного між нами більше, ніж відмінного.‎

У червні вони вийдуть альбомом у видавництві Hoxton Mini Press.‎

У вересні 100 фотографій-переможців демонструватимуться у багатьох країнах ‎світу, а також - уперше в історії - за 34 тисячі кілометрів від землі, завдяки ‎співпраці з фірмою Sent Into Space.‎

Цього року у фотоконкурсі, який проводиться компанією 1854 Media, взяли участь ‎представники 36 країн.

До вашої уваги кілька фотографій з короткого списку, з авторськими підписами.‎

‎"Максим", фотограф Вівек Вадолія, м. Лондон

Копирайт изображения VIVEK VADOLIYA

‎"16-річний Максим почав відвідувати кінноспортивний клуб Ebony, що у ‎лондонському районі Брикстон, п'ять з половиною років тому.‎

До того часу він ніколи не мав справ із кіньми.‎

Очевидно, що Максим дуже відданий цьому клубові - він приходить кілька разів ‎на тиждень і допомагає доглядати за тваринами.‎

У клубі панує прекрасна родинна атмосфера.‎

Схоже, робота з кіньми позитивно впливає на психічне здоров'я підлітків".‎

‎"Плавці", фотограф Аттіліо Ф'юмарелла, м. Бірмінгем

Копирайт изображения ATTILIO FIUMARELLA

‎"Понад сто плавців зібралися у величному, але порожньому басейні на знак ‎протесту проти закриття історичних Купалень на Моузлі-роуд, що вперше ‎відкрили свої двері в 1907 р.‎

Міська рада Бірмінгема збиралася назавжди закрити цей басейн у 2015 році.‎

Та нещодавно Всесвітній фонд охорони пам'яток включив його до свого списку ‎об'єктів під охороною, подарувавши історичному басейнові нову надію".‎

‎"Бабусі танцюють", фотограф Ан Ронг Сюй, м. Нью-Йорк

Копирайт изображения AN RONG XU

‎"Це учасниці танцювального гурту, який складається з людей старшого віку і ‎виступає у корейському кварталі Квінзу (м. Нью-Йорк).‎

Ці бабусі танцюють, сміються і явно отримують задоволення".‎

‎"Мить, розділена на двох", фотограф Удаян Санкар Пал, м. Ченнаї, Індія

Копирайт изображения UDAYAN SANKAR PAL

‎"Моя бабуся на ліжку", фотограф Лідевей Мюлдер, м. Харен, Нідерланди

Копирайт изображения LIDEWIJ MULDER

‎"Моїй бабусі 82, але вона мені як подружка.‎

Вона молода душею і жартівлива; вона навчила мене бути незалежною як жінка.‎

Вона боролася за рівність, відколи була ще малою".‎

‎"Ближче до неба", фотограф Мауро Де Беттіо, регіон Тіграй, Ефіопія

Копирайт изображения MAURODEBETTIO

‎"Кеші Ассефа Гаґос - священник церкви Абуна Ємана Ґу, ймовірно, ‎найнедоступнішої святині на землі.‎

Цю церкву витесано на вершині монолітної скелі, з прямовисними схилами з усіх ‎боків. Дістатися туди можна лише пішки, по крутих сходинках".‎

‎"Іґґі Поп", фотограф Антуан Велінг, м. Сідней, Австралія

Копирайт изображения ANTOINE VELING

‎"Ікона панку Іґґі Пор виступає у сіднейській Опері, в оточенні фанатів, які радо ‎пристали на його запрошення потанцювати з ним на сцені".‎

‎"Джейсон", фотограф Росс Ланденбергер, м. Нью-Йорк

Копирайт изображения ROSS LANDENBERG

‎"Я познайомився з небінарною особою на ім'я Джейсон ще у 2006 р. на інтернет-‎форумі скейтбордистів.‎

Тоді ми обоє приховували свою ідентичність і віддавали перевагу спілкуванню ‎онлайн, почуваючись ізольовано через сексизм і гомофобію у спорті.‎

Ми разом працюємо над тим, щоби квірів краще сприймали у спільноті ‎скейтбордистів".‎

‎"Абдулла", фотограф Марко Різовіч, м. Біхач, Боснія і Герцеговина

Копирайт изображения MARKO RISOVIC / KAMERADES FOR ETHNOVISION

‎"Афганець Абдулла позує для цього портрета на закинутій фабриці, де тисячі ‎біженців самостійно організували несанкціонований табір.‎

На батьківщині він втратив двох синів у міжплемінній сутичці - і після цього втік, ‎щоб убезпечити решту родини.‎

Абдулла мріє зібрати свою родину в безпечній країні та живе заради того дня, коли ‎знову зможе обійняти своїх трьох дочок і єдиного сина, який залишився".‎

‎"Залізна жінка", фотограф Кетрін МакФі, м. Дака, Бангладеш

Копирайт изображения KATHRYN MACPHEE

‎"Ця жінка - одна з мільйонів тих, хто були змушені залишити свої села й податися ‎у бангладеську столицю у пошуках роботи.‎

Її домівка тулиться просто біля залізничної колії".‎

‎"Амбер", фотограф Юстін Джаллінкс, комуна Діпенбек, Бельгія

Копирайт изображения JUSTINE TJALLINKS

‎"Це 13-річна Амбер Вандерверт. Вона потерпає від прогерії - надзвичайно ‎рідкісної хвороби, що викликає швидке й передчасне старіння організму.

Амбер має зріст 1 м 15 см і важить лише 15 кг.‎

Вона не по роках мудра і дуже кмітлива.‎

Скоро після того, як моя мама померла відносно молодою, я побачила ‎документальний фільм, де згадували історію Амбер.‎

Вона мене сильно зачепила, тож я зв'язалася з сім'єю дівчинки й попросила дозволу ‎зробити її портрет".‎

Усі фотографії охороняються нормами авторського права.

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