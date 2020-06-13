"Портрет людства". Найкращі фото про людей
200 фотографій, відібраних у шортліст цьогорічного конкурсу "Портрет людства" (Portrait of Humanity) і знятих ще до карантинних обмежень, прагнуть довести, що спільного між нами більше, ніж відмінного.
У червні вони вийдуть альбомом у видавництві Hoxton Mini Press.
У вересні 100 фотографій-переможців демонструватимуться у багатьох країнах світу, а також - уперше в історії - за 34 тисячі кілометрів від землі, завдяки співпраці з фірмою Sent Into Space.
Цього року у фотоконкурсі, який проводиться компанією 1854 Media, взяли участь представники 36 країн.
До вашої уваги кілька фотографій з короткого списку, з авторськими підписами.
"Максим", фотограф Вівек Вадолія, м. Лондон
"16-річний Максим почав відвідувати кінноспортивний клуб Ebony, що у лондонському районі Брикстон, п'ять з половиною років тому.
До того часу він ніколи не мав справ із кіньми.
Очевидно, що Максим дуже відданий цьому клубові - він приходить кілька разів на тиждень і допомагає доглядати за тваринами.
У клубі панує прекрасна родинна атмосфера.
Схоже, робота з кіньми позитивно впливає на психічне здоров'я підлітків".
"Плавці", фотограф Аттіліо Ф'юмарелла, м. Бірмінгем
"Понад сто плавців зібралися у величному, але порожньому басейні на знак протесту проти закриття історичних Купалень на Моузлі-роуд, що вперше відкрили свої двері в 1907 р.
Міська рада Бірмінгема збиралася назавжди закрити цей басейн у 2015 році.
Та нещодавно Всесвітній фонд охорони пам'яток включив його до свого списку об'єктів під охороною, подарувавши історичному басейнові нову надію".
"Бабусі танцюють", фотограф Ан Ронг Сюй, м. Нью-Йорк
"Це учасниці танцювального гурту, який складається з людей старшого віку і виступає у корейському кварталі Квінзу (м. Нью-Йорк).
Ці бабусі танцюють, сміються і явно отримують задоволення".
"Мить, розділена на двох", фотограф Удаян Санкар Пал, м. Ченнаї, Індія
"Моя бабуся на ліжку", фотограф Лідевей Мюлдер, м. Харен, Нідерланди
"Моїй бабусі 82, але вона мені як подружка.
Вона молода душею і жартівлива; вона навчила мене бути незалежною як жінка.
Вона боролася за рівність, відколи була ще малою".
"Ближче до неба", фотограф Мауро Де Беттіо, регіон Тіграй, Ефіопія
"Кеші Ассефа Гаґос - священник церкви Абуна Ємана Ґу, ймовірно, найнедоступнішої святині на землі.
Цю церкву витесано на вершині монолітної скелі, з прямовисними схилами з усіх боків. Дістатися туди можна лише пішки, по крутих сходинках".
"Іґґі Поп", фотограф Антуан Велінг, м. Сідней, Австралія
"Ікона панку Іґґі Пор виступає у сіднейській Опері, в оточенні фанатів, які радо пристали на його запрошення потанцювати з ним на сцені".
"Джейсон", фотограф Росс Ланденбергер, м. Нью-Йорк
"Я познайомився з небінарною особою на ім'я Джейсон ще у 2006 р. на інтернет-форумі скейтбордистів.
Тоді ми обоє приховували свою ідентичність і віддавали перевагу спілкуванню онлайн, почуваючись ізольовано через сексизм і гомофобію у спорті.
Ми разом працюємо над тим, щоби квірів краще сприймали у спільноті скейтбордистів".
"Абдулла", фотограф Марко Різовіч, м. Біхач, Боснія і Герцеговина
"Афганець Абдулла позує для цього портрета на закинутій фабриці, де тисячі біженців самостійно організували несанкціонований табір.
На батьківщині він втратив двох синів у міжплемінній сутичці - і після цього втік, щоб убезпечити решту родини.
Абдулла мріє зібрати свою родину в безпечній країні та живе заради того дня, коли знову зможе обійняти своїх трьох дочок і єдиного сина, який залишився".
"Залізна жінка", фотограф Кетрін МакФі, м. Дака, Бангладеш
"Ця жінка - одна з мільйонів тих, хто були змушені залишити свої села й податися у бангладеську столицю у пошуках роботи.
Її домівка тулиться просто біля залізничної колії".
"Амбер", фотограф Юстін Джаллінкс, комуна Діпенбек, Бельгія
"Це 13-річна Амбер Вандерверт. Вона потерпає від прогерії - надзвичайно рідкісної хвороби, що викликає швидке й передчасне старіння організму.
Амбер має зріст 1 м 15 см і важить лише 15 кг.
Вона не по роках мудра і дуже кмітлива.
Скоро після того, як моя мама померла відносно молодою, я побачила документальний фільм, де згадували історію Амбер.
Вона мене сильно зачепила, тож я зв'язалася з сім'єю дівчинки й попросила дозволу зробити її портрет".
Усі фотографії охороняються нормами авторського права.
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