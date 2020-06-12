Україна стала партнером НАТО з розширеними можливостями. Що це значить

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Північно-атлантичний альянс визнав Україну членом програми розширених можливостей, повідомила пресслужба НАТО.

Статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі.

За повідомленням, новий статус спрямований на посилення співробітництва країн-учасниць альянсу з Україною за вагомий внесок в операції та місії НАТО.

В альянсі нагадали, що Україна надавала військових для участі в операціях в Афганістані та Косово, а також для Сил реагування НАТО та навчань.

"Це рішення визнає значний внесок України в місії НАТО і демонструє незмінну відданість Альянсу своїм партнерствам, попри пандемію COVID-19", - прокоментувала речниця НАТО Оана Лунгеску.

Рішення НАТО привітав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі за те, що вони зробили це можливим. Нарешті Україна отримує заслужений статус Партнера з розширеними можливостями" - написав міністр у Twitter.

Що дає статус

Україна звернулася до НАТО з проханням про участь у Програмі розширених можливостей 1 листопада 2019 року.

Статус партнера НАТО з розширеними можливостями передбачає глибшу взаємодію з силами альянсу. Зокрема

- регулярні політичні консультації з питань безпеки, включно на рівні міністрів;

- розширений доступ до програм взаємодії та навчань;

- обмін інформацією та отриманим досвідом;

- ближча взаємодія під час криз і підготовки операцій.

Україна є одним із шести партнерів з розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен партнер має індивідуальні відносини з НАТО.

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