Україна стала партнером НАТО з розширеними можливостями. Що це значить
Північно-атлантичний альянс визнав Україну членом програми розширених можливостей, повідомила пресслужба НАТО.
Статус партнера НАТО з розширеними можливостями не впливає на можливе членство України в Альянсі.
За повідомленням, новий статус спрямований на посилення співробітництва країн-учасниць альянсу з Україною за вагомий внесок в операції та місії НАТО.
В альянсі нагадали, що Україна надавала військових для участі в операціях в Афганістані та Косово, а також для Сил реагування НАТО та навчань.
"Це рішення визнає значний внесок України в місії НАТО і демонструє незмінну відданість Альянсу своїм партнерствам, попри пандемію COVID-19", - прокоментувала речниця НАТО Оана Лунгеску.
Рішення НАТО привітав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі за те, що вони зробили це можливим. Нарешті Україна отримує заслужений статус Партнера з розширеними можливостями" - написав міністр у Twitter.
Що дає статус
Україна звернулася до НАТО з проханням про участь у Програмі розширених можливостей 1 листопада 2019 року.
Статус партнера НАТО з розширеними можливостями передбачає глибшу взаємодію з силами альянсу. Зокрема
- регулярні політичні консультації з питань безпеки, включно на рівні міністрів;
- розширений доступ до програм взаємодії та навчань;
- обмін інформацією та отриманим досвідом;
- ближча взаємодія під час криз і підготовки операцій.
Україна є одним із шести партнерів з розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен партнер має індивідуальні відносини з НАТО.
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