Нобелівське Євангеліє родом із Полісся
Унікальній пам'ятці виповнюється рівно 500 років
14 червня 1520 року у Нобелі, що на Рівненщини, закінчили працювати над Нобелівським Євангелієм. Про це зазначив у післямові дяк Севастьян Аврамович. Він також написав, що книгу передали до церкви святого Миколи у цьому ж селі і той, хто візьме її звідти, буде проклятий.
Нині Нобелівське Євангеліє знаходиться у Вільнюсі.
Рукопис старший від Пересопницького на 41 рік. Проте його копіювали з оригіналу, а Пересопницьке перекладали на просту мову.
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