Нобелівське Євангеліє родом із Полісся

Унікальній пам'ятці виповнюється рівно 500 років

Пропустити Youtube допис , автор: BBC News Україна Увага: інші сайти можуть містити рекламу Кінець Youtube допису , автор: BBC News Україна

14 червня 1520 року у Нобелі, що на Рівненщини, закінчили працювати над Нобелівським Євангелієм. Про це зазначив у післямові дяк Севастьян Аврамович. Він також написав, що книгу передали до церкви святого Миколи у цьому ж селі і той, хто візьме її звідти, буде проклятий.

Нині Нобелівське Євангеліє знаходиться у Вільнюсі.

Рукопис старший від Пересопницького на 41 рік. Проте його копіювали з оригіналу, а Пересопницьке перекладали на просту мову.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!