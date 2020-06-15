Прийшов час змінити Авакова – Хатія Деканоїдзе

Чи має Арсен Аваков залишитись міністром внутрішніх справ? Про це останнім часом палко дискутують і в суспільстві, і в політикумі. Міністру закидають провал реформи поліції та корупцію всередині правоохоронної системи.

Пана Авакова навіть викликали у Верховну Раду, а біля самого парламенту під час цього звіту гуділи протести.

BBC News Україна поспілкувалася з Хатією Деканоїдзе, яка у свій час приїхала з Грузії до України створювати Національну поліцію. Вона критикує те, що відбувається в українських правоохоронних органах, та вважає, що Авакову час піти з посади. Пані Деканоїдзе нещодавно приїжджала до Києва і ми розпитали в неї - чи часом не планує вона повернутися в український уряд.

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