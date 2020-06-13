Що не так із тестуванням на коронавірус в Україні?
- 13 червня 2020
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Twitter
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
TelegramПоділіться цим Telegram
-
ViberПоділіться цим Viber
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Скільки в Україні насправді хворих на Covid-19? Як українців тестують і які бувають тести на коронавірус?
Що не так із тестуванням і чому в лабораторіях черги з тисяч необроблених тестів? Відповідаємо на головні питання про коронавірус. Відео Діани Куришко.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.