Що не так із тестуванням на коронавірус в Україні?

Скільки в Україні насправді хворих на Covid-19? Як українців тестують і які бувають тести на коронавірус?

Що не так із тестуванням і чому в лабораторіях черги з тисяч необроблених тестів? Відповідаємо на головні питання про коронавірус. Відео Діани Куришко.

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