У Пакистані подружжя вбило дитину-служницю, бо та випустила папуг

У Пакистані на два тижні ув'язнили подружжя, яке звинуватили у закатуванні до смерті семирічної покоївки. За ґратами вони чекатимуть тесту на поліграфі.

Наприкінці травня до поліції звернулися медики з лікарні в Равалпінді. Вони повідомили, що пара привезла травмовану дівчинку Захру. Наступного дня вона померла.

Використання робочої сили неповнолітніх у Пакистані до 15 років є незаконним, але така ситуація є поширеною.

Ця справа викликала гнів в країні, її висвітлювали на шпальтах усіх газет.

Подружня пара не коментувала історію публічно.

Міністр з прав людини Пакистану пообіцяв внести зміни до законів, щоби обмежити практику працевлаштування дітей-працівників. Критики кажуть, що зроблено замало для виконання законів, які вже існують.

Дід Захри Саєд Фазал Хуссей Шах розповів BBC, що далекий родич, який працював у родини Сіддіке кухарем кілька років, близько п'яти місяців тому влаштував Захру на роботу у пари.

"Він сказав, що вони її навчатимуть, а ми не могли собі цього дозволити. Тому ми вирішили відправити її на роботу", - розповів він.

Як померла Захра?

За повідомленням поліції, 31 травня Хасан Сіддіке, роботодавець Захри, доставив дівчинку до районної лікарні у критичному стані.

У неї була сильна кровотеча, а на обличчі, грудях, руках і ногах дівчинка мала сліди катування. Її забрали до реанімації, наступного дня вона померла.

Копирайт изображения FAMILY HANDOUT Image caption На цьому фото Захрі п'ять років

Медики повідомили поліцію про цей випадок 1 червня, коли Захра ще жила, але вже була без свідомості.

Пан Сіддіке привіз Захру близько 18:30 вечора й сказав медикам, що Захра його покоївка. За його словами, дівчинка випустила папуг з клітки, що розлютило його та дружину, тому вони побили її.

Співробітники лікарні кажуть, що, поки вони реанімували Захру, пан Сіддіке зник з місця події. Вони шукали його в приміщенні лікарні, але не змогли його знайти. Тож вони зв'язалися з поліцією.

Правоохоронці знайшли та заарештували пару.

Якою була реакція?

Активісти знову наголосили на поширеній соціальній практиці, через яку діти зазнають жорстокості, насильства та смерті у Пакистані.

Багато громадських активістів закликали притягнути до відповідальності осіб, відповідальних за смерть Захри. Інші підкреслили відсутність правового захисту для вразливих дітей.

Мієна Габіна, правозахисниця та член Лівого жіночого демократичного форуму (WDF), поставила під сумнів практику зайнятості маленьких дітей у найманій хатній праці.

"Як можна вбити семирічну дівчину за те, що вона випустила птахів із клітки? Як?", - написала вона у Твіттер.

Найда Кірмані, яка викладає в Лахорському університеті, сказала, що використання дітей як домашньої прислуги є "найгіршим видом експлуатації".

У 2019 році уряд провінції Пенджаб ухвалив закон про заборону працевлаштування дітей віком до 15 років як домашньої прислуги. Але закон часто порушують.

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