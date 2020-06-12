Зеленський не виходитиме на люди через хворобу дружини

Копирайт изображения Пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи через те, що його дружина захворіла на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба президента.

Напредодні коронавірус підтвердили у його дружини - Олени Зеленської. У президента і їхніх дітей тест показав негативний результат.

"Ситуації самоізоляції та карантину в Конституції України передбачені не були. Саме тому ухвалено спеціальний протокол режиму роботи Президента, який відповідає як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", - йдеться в повідомленні пресслужби у Facebook.

Стан здоров'я Володимира Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов'язки.

Главі держави зробили тест на коронавірус. Він дав негативний результат, додали у відомстві.

Президент України щодня проходить тестування та медогляди.

В Офісі президента додали, що Володимир Зеленський обмежує коло спілкування, переводить наради в онлайн-режим, скасовує очні зустрічі, участь у масових заходах, робочі поїздки за межі Києва.

"Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку Глави держави відповідно до його конституційних повноважень", - повідомили у пресслужбі.

Раніше президент Зеленський розповів, що хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".

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