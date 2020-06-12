У дружини Зеленського - коронавірус. Випуск новин

  • 12 червня 2020

У випуску:

  • Коронавірус у Першої леді: як можна хворіти і не мати симптомів.
  • Повалені работорговці: як у Британії зносять і захищають пам'ятники через протести проти расизму.
  • Як Китай, першим оговтавшись від пандемії, не втрачає часу і нарощує свій вплив?
  • Свідчення смерті та життя: що лікарі зберігають у своїх телефонах.

Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.

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