В Україні стрімке зростання хворих на COVID-19

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В Україні новий антирекорд кількості нових інфікованих коронавірусом за добу - цей показник перетнув позначку в 700 хворих.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов визнав, що це пов'язане і з тим, що стали робити більше тестів на коронавірус. Однак додав, що ситуація з епідемією загалом погіршується.

Черговий антирекорд

За минулу добу захворіло на COVID-19 753 особи - такий новий антирекорд для України.

За попередні два дні ця кількість лише наближалася до семи сотень (689 нових хворих у четвер та 683 - у п'ятницю), а перед цим коливалася в районі 500.

Тепер в Україні 30 506 підтверджених випадків COVID-19.

За добу померло 10 людей, а всього від коронавірусної хвороби офіційно зафіксовано 880 летальних випадків.

Також за добу одужало 409 пацієнтів (13 976 - за весь час пандемії).

Ситуація погіршується

Копирайт изображения УНІАН Image caption Міністр Степанов не виключає повернення обмежень

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив стрімке зростання кількості хворих збільшенням числа оброблених тестів у різних регіонах.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов додав, що це не означає, що ситуація з поширенням коронавірусу не погіршується.

Те, що ми перестали дотримуватися тих правил, які встановлені в країні, які рекомендує МОЗ - ми бачимо ті цифри, які кожного дня я безпосередньо озвучую. І це головна причина", - пояснив він.

"Бачимо статистику за останні три дні і бачимо речі, які впливають на погіршення ситуації. Це дуже важка і страшна хвороба, не треба ставитися до неї легковажно", - відзначив міністр.

За його словами, найгірша ситуація з поширенням вірусу в західних регіонах, зокрема у Львівській та Закарпатській областях, а також у Києві.

Максим Степанов наголосив, що "у нас пом'якшення карантину, але воно не означає його повне скасування".

Він закликав людей дотримуватися соціальної дистанції, носити маски та використовувати антисептики.

Максим Степанов не виключив, що уряд буде змушений знову ввести додаткові обмеження через епідемію.

Також вирішили поки що не відкривати кінотеатри.

Зрештою, уряд вирішив скасувати пробне ЗНО, заплановане на 15 червня.

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