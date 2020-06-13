Чи скасують ЗНО цього літа? Пробне ЗНО вже скасували

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У п'ятницю ввечері уряд скасував пробне зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) - абсолютно несподівано для всіх, хто до нього готувався вже у найближчі понеділок і середу.

Хоча пробні тести можна буде все ж пройти з дому.

Утім, як припускають, скасувати тепер можуть і основне ЗНО, що дасть зелене світло для напівзабутих вступних екзаменів у вищі навчальні заклади, з усіма корупційними ризиками, які вдалося подолати за останні роки.

Без пробного ЗНО

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Пробне ЗНО є підготовкою до основного зовнішнього оцінювання для вступу в університети та інші заклади освіти.

Цього року його перенесли через епідемію коронавірусу, однак 15 червня все ж мало відбутися пробне тестування з української мови та літератури, а 17 червня - з інших предметів.

Центр оцінювання якості освіти (ЦОЯО), який готував пробне ЗНО, 12 червня навіть зробив анонс, у якому були описані всі процедури та вимоги, зокрема щодо масок та респіраторів.

Але у п'ятницю ввечері уряд вирішив скасувати пробне ЗНО через погіршення ситуації з коронавірусм в Україні (за останні дні кількість хворих за добу двічі досягала рекордних рівнів).

Й тепер ЦОЯО має за вихідні повідомити всім, хто збирався приїхати на пробне тестування, не робити цього.

Але пройти пробне ЗНО можна тепер з дому.

Для цього учасникам ЗНО треба буде об 11:00 15 і 17 червня завантажити тестовий зошит і бланк відповідей та внести свої відповіді до вечора 19 червня.

Хоча, як кажуть у Центрі, до пробного ЗНО вже все було готове, зокрема й щодо карантинних вимог.

"Ми розуміємо, що пробне ЗНО - це можливість для учнів спробувати свої сили, відчути атмосферу та краще психологічно підготуватись до основної сесії. Але ми змушені гнучко реагувати на динаміку захворюваності", - пояснила виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

"УЦОЯО забезпечить можливість пройти пробне ЗНО не виходячи з дому", - пообіцяла вона.

Чи можуть скасувати ЗНО?

Однак скасування пробного тестування може стати лише першим кроком до того, щоб скасувати ЗНО повністю, а не лише пробні тести.

"Протягом години я отримав інформацію відразу з трьох незалежних джерел, що у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО взагалі", - написав у Facebook освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

Він каже, що офіційного рішення про це ще немає й все може виявитися чутками.

"Але якщо це правда, то це означає, що, скориставшися ситуацією з пандемією, деякі поки що невідомі (але скоро точно стануть відомими) персонажі планують повернути до української освіти хабарі та корупцію під час вступних іспитів до закладів вищої освіти", - попереджає освітній омбудсмен.

Він попереджає, що таке рішення призведе до зупинки розвитку української освіти та "втечу розумних" студентів до іноземних університетів.

"Як громадянин, вчитель, журналіст, як освітній омбудсмен вважав і вважаю зовнішнє незалежне оцінювання найбільш надійним гарантом права на рівний доступ до вищої освіти," - попередив Сергій Горбачов.

"Соціальний ліфт" ЗНО

Його занепокоєння поділяє депутатка «Голосу" й ексзаступниця міністра освіти Інна Совсун.

За її совами, скасування ЗНО зараз справді обговорюють у владі, хоча це й не буде швидким рішенням, адже потрібно змінювати закон.

"Проте той факт, що це обговорюється зараз, - є дуже загрозливою тенденцією. Тим паче у ситуації, коли велика частина правлячої партії - підтримують скорочення ролі ЗНО", - відзначає Інна Совсун.

Вона закликала "всі прогресивні сили" захистити зовнішнє незалежне оцінювання.

"Адже ЗНО - це справжній соціальний ліфт, значно ефективніший за той, який обіцяв президент Зеленський, бо ЗНО дійсно пропускає вперед найкращих, а не дітей друзів та колег", - попереджає Інна Совсун.

Коли має пройти ЗНО

Міністерство освіти та науки офіційно про можливість скасування ЗНО наразі не говорить.

Якщо нічого не зміниться, то ЗНО пройде з 25 червня до 17 липня - такі дати назвали після того, як у травні почалося пом'якшення карантину.

У Міносвіти раніше запевняли, що ЗНО все ж має відбутися цього року, хоча й попереджали, що це скупчення людей та небезпека в часи епідемії.

Загалом же зовнішнє незалежне оцінювання називають одним з найбільших здобутків України у подоланні корупції в освіті.

За 12 років завдяки ЗНО тисячі випускників змогли вступити у найпрестижніші вузи країни, отримавши високі бали на незалежному оцінюванні.

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