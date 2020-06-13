Монумент Черчиллю можуть перенести в музей через протести

Копирайт изображения PA

Статую Вінстона Черилля можуть помістити у музей, щоб захистити її від вандалізму, якщо демонстрації навколо неї продовжаться. Про це розповіла BBC дочка колишнього британського прем'єра Емма Сомс.

За її словами, Вінстон Черчилль був "складною людиною", але став героєм для мільйонів.

Емма Сомс каже, що була шокована, коли побачила, як монумент біля парламенту заколотили жерстяними щитами перед демонстрацією Black Lives Matters у п'ятницю.

Раніше протестувальники вже обмальовували статую і писали на ній "расист".

Копирайт изображения PA Media Image caption Перед демонстрацією Black Lives Matter у п'ятницю статую Вінстона Черчилля в Лондоні сховали за щитами

Внучка Черчилля каже, що їй дуже сумно, що її предок, "який був фігурою, яка так об'єднує, стала свого роду символом суперечностей".

"Ми дійшли до того, що історію повністю розглядають з точки зору сучасності", - поділилася Емма Сомс з BBC Radio 4.

Вона визнає, що її дід мав погляди, "які зараз можуть вважатися неприпустимими зараз, але не обов'язково були такими тоді".

"Він був потужною, складною людиною, але в ньому було набагато більше доброго, ніж поганого", - додала вона.

За словами пані Сомс, якщо люди вже "такі розлючені" через статую Вінстона Черчилля, то можливо їй буде безпечніше в музеї.

"Але я вважаю, що Парламентська площа стане біднішою без нього", - розповіла онука Черчилля.

Схожі думки висловив і його онук сер Ніколас Сомс.

"Це надзвичайно, що мільйони й мільйони людей по всьому світу, які слідкують за Британією, будуть просто вражені, що статуя Черчилля і Кентоаф, наш національний військовий меморіал, були так огидно зіпсовані", - нарікав він у коментарі Daily Telegraph.

Що закидають Черчиллю

Копирайт изображения PA Media Image caption Вінстона Черчилля почали багато згадувати під час нинішніх протестів, а його пам'ятник в Лондоні обмалювали

Водночас письменниця Шрабані Басу, яка досліджує історію Британської імперії, каже, що є "дві сторони Черчилля" й потрібно знати обидві.

За її словами, наприклад у Індії його не вважають героєм, а пов'язують з голодом у британській Бенгалії, від якого померло щонайменше 3 млн людей.

Хоча письменниця проти того, щоб статую Черчилля прибрали з-під парламенту, вона вважає, що люди мають знати "всю історію" про політика часів Другої світової війни.

"Абсурд і сором"

Чинний британський прем'єр Борис Джонсон назвав те, що відбувається навколо монумента Черчиллю в Лондоні "абсурдним і ганебним".

За його словами, колишній британський лідер справді виражав думки, які "неприпустимі для нас сьогодні", але він залишається героєм, який врятував Велику Британію від "фашистської і расистської тиранії".

"Ми не можемо відредагувати чи відцензурувати наше минуле. Ми не можемо прикидатися, ніби в нас якась інша історія", - відповів Борис Джонсон на заклики демонтувати певні історичні монументи у Британії.

У суботу в столиці Британії проходять масові акції, на які зібралися тисячі людей.

Серед них зокрема футбольні фанати та представники правих організацій, які кажуть, що приїхали "захистити наші пам'ятники".

Поліція намагається попередити зіткнення з активістами руху Black Lives Matter.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!