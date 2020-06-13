Стародавні крокодили, що могли бігати, як страуси

Копирайт изображения A.Romilio/University of Queensland Image caption Так художники уявляють крокодилів, що могли ходити на двох лапах

Група палеонтологів заявляє, що деякі стародавні крокодили могли пересуватися на двох лапах.

Про це, на їхню думку, свідчать прекрасно збережені скам'янілі сліди, виявлені у Південній Кореї, пише кореспондент BBC News з питань науки Джонатан Амос.

Вчені виявили близько сотні таких відбитків завдовжки 18-24 см - тварини ймовірно залишили їх у мулі біля давно зниклого озера у часи раннього Крейдового періоду, 110-120 млн років тому.

Палеонтологи кажуть, що ця знахідка може змінити наше сприйняття крокодилів.

"Люди звикли думати, що крокодили мало що роблять - що вони просто лежать днями десь на берегах Нілу чи річок Коста-Рики. Ніхто не думає, а що як ці істоти могли ходити на двох лапах і бігати, як страус чи Тиранозавр Рекс", - відзначає заслужений професор Університету Колорадо Мартін Локлі у розмові з BBC News.

Нове дослідження має викликати палкі дебати, адже навряд чи всі вчені погодяться з висновками про "дволапих крокодилів".

Професор Локлі та його колеги назвали тварину, яка залишила знайдені сліди, Batrachopus grandis.

Хоча її фізичних решток наразі не виявили - всі уявлення про неї ґрунтуються виключно на відбитках.

Копирайт изображения Kyung Soo Kim/CUE Image caption Так виглядають ті самі сліди

Ці сліди дуже схожі, хоча й набагато більші, на сліди викопних крокодилів Batrachopus, що жили на десятки мільйонів років раніше у Юрський період.

Ті давніші крокодили, втім, були чотирилапі - пересувалися на чотирьох кінцівках.

Утім, як каже професор Локлі, єдиним поясненням слідів, знайдених зараз у Південній Кореї, може бути те, що були крокодили, які ходили на двох лапах.

За його словами, відбитки збереглися дуже чіткими, їх можна детально роздивитися.

"Вони ставили одну лапу перед іншою. Вони навіть могли б пройти тест на тверезість. Але немає відбитків передніх лап", - аргументує вчений.

На користь теорії про "дволапих крокодилів", які мали більш вертикальну поставу, свідчить і глибина слідів, зокрема глибші відбитки п'яток, каже керівник досліджень професор К'юнг Су Кім з південнокорейського Національного університету Чінджу.

Копирайт изображения Kyung Soo Kim/CUE Image caption Вчені вважають, що сліди належать істоті завдовжки 3 м

"У купі з тим, що ми не виявили будь-яких відбитків хвоста, стає зрозуміло, що ці істоти пересувалися на двох лапах", - пояснює вчений.

За його словами, вони рухалися, як багато динозаврів, але сліди не належать динозаврам, адже ті (як і їхні нащадки птахи) спиралися скоріше на пальці ніг.

"Крокодили ж ходять на стопах ніг, лишаючи чіткі відбитки п'яток. Так само, як люди", - додає професор.

А професор Локлі вважає, що нові сліди дозволять по-новому пояснити схожі відбитки, які він з колегами виявив у 2012 році - тоді вчені вважали, що знайшли трохи гірше збережені і молодші відбитки гігантських літаючих рептилій, відомих як птерозаври.

Зараз же Мартін Локлі припускає, що ті відбитки також могли зробити "дволапі крокодили" Batrachopus.

Сумніви без кісток

Копирайт изображения Kyung Soo Kim/CUE Image caption У Півленній Кореї знайшли багато старовинних слідів, але порівняно мало кісток

Інший вчений - професор Філ Меннінг з Університету Манчестера - вважає, що сліди справді "дуже цікаві" і потребують детального вивчення.

Однак він сумнівається у тому, що їх справді могли залишити "прямоходячі крокодили".

За словами вченого, манера руху сучасних крокодилів показує, що навіть коли вони пересуваються швидко, їхні лапи рухаються від тіла, а не до нього - як на виявлених доріжках слідів.

"Як на мене, то їх зробив хтось з динозаврів. Чи був то крокодил, ми, на жаль, не знаємо, адже немає викопних кісток, які б про це свідчили", - резюмує професор Меннінг.

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