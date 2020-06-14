Нова хвиля протестів у США. Ще один афроамериканець загинув від кулі поліцейського

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Очільниця поліцейського департаменту Атланти Еріка Шилдс подала у відставку - це сталося менш як через добу після того, як один зі співробітників поліції застрелив афроамериканця Рейшарда Брукса. Інцидент спровокував нові акції протесту проти поліцейського насильства щодо афроамериканців.

До звістки про відставку пані Шилдс демонстранти в Аталанті закликали розібратися з загибеллю Брукса і перекрили велику автомобільну трасу, що проходить через місто. Трохи згодом демонстрації переросли в безлади.

Протестувальники зокрема підпалили ресторан швидкого харчування, в якому застрелили Брукса. Поліція, своєю чергою, застосувала сльозогінний газ.

Мер Атланти Кейша Ленс Ботом повідомила, що ексочільниця місцевої поліції продовжить працювати в правоохоронних органах, але вже на іншій посаді. Також мер закликала звільнити й самого поліцейського, який застрелив Брукса.

Як загинув Брукс

Рейшарда Брукса застрелили у п'ятницю ввечері. Офіційно розслідування його загибелі ще не завершено. Слідчі, зокрема, вивчають запис з відеореєстратора самого поліцейського, який зробив смертельний постріл, і записи з камер спостереження.

Інцидент стався поряд з рестораном швидкого харчування. Як повідомляє поліція, правоохоронців викликали працівники закладу. Вони жалілися, що водій однієї з машин заснув на під'їзді до вікна видачі замовлень і заважає проїзду інших автівок.

Цим водієм і був 27-річний Брукс. У поліції твердять, що він провалив тест на алкоголь, після чого чинив спротив правоохоронцям. На відео, яке зняли свідки події видно, як Брукс бореться з двома полісменами, після чого відбирає в одно з них електрошокер і забігає в будівлю ресторану.

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Подальший перебіг подій, кажуть слідчі, був задокументований вже на відеореєстратор поліцейського, який побіг за Бруксом. На записі видно, як підозрюваний розвертається і цілиться в правоохоронця з електрошокера, після чого той стріляє в Брукса.

На момент прибуття швидкої чоловік ще був живим, але врятувати його лікарі так і не змогли. Він помер у лікарні.

Смерть Брукса спровокувала нову хвилю протестів ув Атланті проти поліцейського насильства щодо афроамериканців. Раніше в місті вже проходили аналогічні протести через загибель Джорджа Флойда в Міннеаполісі.

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