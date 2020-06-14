Під Москвою відкрили головний пропагандистський храм російської армії. Як він виглядає

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Під Москвою відкрили головний храм Збройних сил Росії. Останнім часом навколо нього не вщухали скандали: споруду, зокрема, планували оздобити мозаїкою Володимира Путіна та зображенням Йосипа Сталіна. Що ще про нього відомо?

Храм будували з осені 2018 року. На його сайті йдеться, що зводили споруду на добровільні пожертви: у списку знаменитостей, які виділили кошти, - відомі спортсмени, політики та кінематографісти. Серед них - режисери Микита Міхалков та Емір Кустуріца, олімпійська чемпіонка Олена Ісінбаєва та телеведучий Леонід Якубович.

Патріарх Російської православної церкви Кирило, який освятив культову споруду 14 червня, оголосив, що сам буде настоятелем храму.

Путін, Сталін і 28 панфіловців

Від самого початку в проект храму закладали багато символів. Так, діаметр основи, на яку встановлено головний купол, складає 19,45 метра - на честь 1945 року.

Висота дзвіниці - 75 метрів. Храм відкривають у 2020 році - до 75-річчя закінчення Другої світової війни.

Висота малого купола - 14,18 метра: війна тривала 1418 днів і ночей.

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Окрім того, у березні міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповідав, що сходи храму будуть відлиті зі сплаву, який міститиме розплавлені траки німецьких танків часів Другої світової.

Головна ікона храму, розповідав Шойгу, написана на дошках, зроблених зі старовинних лафетів (на них закріплювалися гармати) та з дерева з прикладів гвинтівки Мосіна - основної стрілецької зброї радянської піхоти в часи війни.

В оформленні храму також використовували відомі образи, пов'язані з Другою світовою.

Офіційна газета російського міноборони "Красная звезда" раніше писала, що стіни прикрасять горельєфами, присвяченими обороні Брестської фортеці й Сталінграда, Смоленській та Ржевській битвам, форсуванню Дніпра, встановленню прапора над Рейхстагом.

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На храмі у вигляді горельєфів також будуть представлені хода тисяч німецьких військовополонених по Садовому кільцю в Москві у 1944 році і підписання капітуляції Німеччини.

Один з горельєфів, писала "Красная звезда", зображує бій 28 солдат-панфіловців з 316-ї стрілецької дивізії. Згідно з версією, яка отримала поширення в радянські часи, вони загинули неподалік від міста Волоколамськ, коли 16 листопада 1941 року зупинили атаку десятків німецьких танків і піхоти.

Проте кілька років тому російський Державний архів поставив правдивість цієї історії під сумнів. За даними експертів архіву, попри масовий героїзм радянських військових, 316-ї стрілецької дивізій в той момент не було на цій ділянці фронту. А сам бій став вигадкою військового кореспондента й літературного секретаря газети "Красная звезда".

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У квітні 2020 року видання "МБХ Медіа" повідомило, що в храмі буде мозаїка Володимира Путіна, Сергія Шойгу і голова Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко.

Проте згодом стало зрозуміло, що від цієї ідеї все ж вирішили відмовитись: настоятель храму єпископ Клинський Стефан розповідав РБК, що мозаїку Путіна прибрали, бо проти неї був сам президент.

"Рішення було пов'язано з думкою президента Російської Федерації, який вирішив, що його зображення є передчасним", - заявляв єпископ Стефан.

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Тоді ж у квітні стало відомо, що на одній зі стін храму буде зображений Йосип Сталін. Але зрештою зі споруди прибрали і цю мозаїку - її відправили в музей, розташований на території парку "Патріот", величезного виставкового та військового-пропагандистського комплексу. Саме в цьому парку і зведений новий храм.

"Ми все-таки вирішили, що в музеї (мозаїці Сталіна - Ред.) більш доречно, ніж в храмі. Навіщо породжувати якийсь розбрат у народі? В такій ситуації, коли дійсно пристрасті розгорілися і виникло певне неприйняття, - ну, значить, не потрібно це", - пояснював РБК Леонід Калінін, голова експертної ради РПЦ з церковного мистецтва, архітектури та реставрації.

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