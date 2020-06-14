Селяни з Перу взяли у полон вісьмох людей, бо ті "встановлювали вежі 5G"

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Селяни з регіону Уанкавеліка (Перу) взяли у полон вісьмох працівників, які ремонтували антену неподалік їхнього селища.

Селяни помилково вирішили, що ті встановлюють вежі мобільного зв'язку 5G.

Вочевидь, вони є прихильниками конспірологічних теорій про те, що ця технологія допомагає поширювати коронавірус.

Вчені вже неодноразово заперечували такі твердження.

"Ідея про те, що 5G пригнічує вашу імунну систему, не витримує критики", - розповідав доктор Саймон Кларк, доцент клітинної мікробіології в Університеті Редінга.

За його словами, хоча дуже сильні радіохвилі можуть викликати підвищення температури, 5G навіть приблизно не настільки потужні, щоб якимось чином вплинути на людей.

Селяни із Перу не випускають полонених вже кілька днів - про це розповів представник компанії, в якій вони працюють.

Перуанські ЗМІ повідомляють, що селяни готові звільнити робітників лише після того, як з їхньої місцевості приберуть антени.

Попри спростування науковців та їхні заклики не вірити у фейкові теорії, ідея про шкідливість технології 5G досі користується популярністю.

В різних країнах фіксують випадки підпалів веж 5G, а в інтернеті навіть почали продаватися пристрої, які "захищають" власника від цієї технології.

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