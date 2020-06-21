Рецепт тарту з ніжним кремом і полуницями

Сезон ягід у розпалі, тому ніжний і надзвичайно смачний тарт з ягодами стане незамінним і неперевершеним десертом вашого столу у літній час.

Попри те, що у рецепті використовується полуниця, до тарту підійдуть будь-які сезонні ягоди. Полуниця, малина, чорниця, ожина — вони смакуватимуть як окремо, так і в міксі.

Для початку замісимо тісто. Для цього масло кімнатної температури слід збити міксером в мисці приблизно пів хвилини, поки воно не стане однорідним.

Всипте цукрову пудру і збивайте до пухкої світлої маси. Додайте яйце і ще раз збийте. Після цього - борошно з дрібкою розпушувача і знову збийте.

Інгридієнти:

Тісто:

Масло кімнатної температури - 80 г

Цукрова пудра - 60 г

Яйце - 1 шт.

Борошно - 170

Розпушувач - 1/4 ч.л.

Крем:

Молоко - 300 мл

Ваніль або ванільний екстракт

Жовтки - 3 шт.

Цукор - 50 г

Борошно - 20 г

Крохмаль кукурудзяний - 20 г

Декор:

Полуниця - 300 г

Полуничний джем - 60 г

Вода - 15 г

Тісто загорніть в харчову плівку і поставте в холодильник як мінімум на годину. Таке солодке тісто для тартів може зберігатися в холодильнику декілька днів. Це дуже зручно, адже тісто можна приготувати заздалегідь. Це суттєво пришвидшить приготування десерту.

Для заварного крему молоко з ваніллю слід поставити на вогонь у сотейнику з товстим дном і довести до кипіння, але не кип'ятити.

Тим часом яйця збийте з цукром до пухкої світлої маси. У яєчно-цукрову суміш додайте просіяне борошно з крохмалем і перемішайте до однорідності. Вливаємо гаряче молоко, при цьому постійно помішуємо вінчиком.

Після цього крем перелийте назад у сотейник і поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Після закипання тримайте на вогні ще близько хвилини. За цей час крем повинен загуснути.

Накрийте крем харчовою плівкою так, щоб вона повністю торкалася його поверхні, та залиште до повного охолодження.

За цей час випікаємо основу для тарту. Розкачуємо тісто за розміром нашої форми. Перекладаємо тісто у форму, формуємо невеличкі бортики до 2 см у висоту, проколюємо його поверхню виделкою.

Застеляємо пергаментним папером поверх тіста і викладаємо наш тягарець, щоб тісто посередині не піднімалося. Для цього чудово підійдуть квасоля або горох.

Випікайте основу тарту в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Потім приберіть тягарець і випікайте ще 5-7 хвилин до зарум'янення.

Коли основа для тарту спеклася і охолонула, як і заварний крем, можна збирати десерт. Обережно перекладаємо основу на пласку тацю. Всередину основи викладаємо заварний крем.

Полуницю нарізаємо тонкими скибочками і викладаємо поверх тарту у довільному порядку. Щоб ягоди не обвітрилися і не виглядали неапетитно, треба вкрити їх глазур'ю.

Для цього в сотейнику доводимо до кипіння полуничний джем з невеликою кількістю води. Проціджуємо глазур через сито, кулінарним пензликом (або просто ложкою) тонким шаром наносимо глазур на полуницю.

Подаємо тарт з полуницею та заварним кремом до столу і смакуємо.

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