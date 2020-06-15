Сутички під судом по Стерненку - бійка з поліцією і 5 затриманих

Копирайт изображения Роман Сініцин

Біля Шевченківського райсуду в Києві, де обирають запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку, сталася бійка між учасниками мітингу на його підтримку та спецпідрозділом поліції.

П'ятьох активістів, зокрема й організатора акції, затримали - їм закидають перешкоджання роботі журналістів та "нецензурні висловлювання".

Суд і сутички

Копирайт изображения Валентин Десятник Image caption Одного з організаторів мітингу Миколу Виговського затримала поліція

Розгляд запобіжного заходу для Стерненка триває кілька днів, прокурори просять дати йому домашній арешт.

Біля суду проходять мітинги на його підтримку, за право на самооборону.

Спочатку там сталася штовханина між прихильниками Стерненка та журналістами Анатолія Шарія і їхньою охороною. У підсумку представників Шарія відтіснили.

А головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва заявив, що поліція вивела з-під будівлі суду його журналіста та журналістів Анатолія Шарія "без будь-яких пояснень".

"Поліція виводить з-під суду журналістів, на яких нападають, а не тих, хто нападає", - поскаржився Ігор Гужва.

Згодом поліція спецпризначення затримала кількох учасників мітингу, зокрема одного з організаторів акції Миколу Виговського, який виступав з мікрофоном. Виговському розбили носа.

Згаданий спецпідрозділ поліції свого часу створили замість розформованого "Беркуту".

Пізніше поліція діалогу у коментарі "Громадському" пояснила, що їх затримали через "перешкоджання журналістській діяльності".

Яким саме журналістам перешкоджали, не уточнили.

Копирайт изображения Роман Лозинський Image caption У сутичці з поліцією постраждав депутат від "Голосу" Роман Лозинський

Також у сутичці постраждав депутат від "Голосу" Роман Лозинський, який заявив, що звертатиметься до ДБР через дії поліції.

А журналісти "Радіо Свобода" зафіксували, як поліцейські били ногами одного з затриманих.

Копирайт изображения Скріншот з трансляції "Радіо Свобода" Image caption До одного з затриманих застосували силу біля автозаку

Що каже поліція

У київській поліції повідомили про п'ятьох затриманих.

"Спочатку один із чоловіків спровокував конфлікт із журналістами, а інші перешкоджали поліцейським під час затримання правопорушника і нецензурно висловлювалися", - говорять у поліції.

"Найбільш активних учасників затримали, їх доставляють до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень. Після першочергової перевірки буде надана правова кваліфікація їхнім діям", - додають правоохоронці.

Свідчення прокурора

Також у понеділок допитали колишнього старшого у групі прокурорів по справі Стерненка Андрія Родіонова.

Він заявив про тиск зі сторони нової генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо справи, а також додав, що не підписував підозру Стерненку, бо не бачив у його діях складу злочину.

Сергій Стерненко подав скаргу до ДБР через те, що прокурор, на його думку, незаконно розголосив відомості про його охорону.

Захист Стерненка наполягає на відведенні прокурора.

У чому звинувачують Стерненка

Копирайт изображения Фейсбук Сергія Стерненка Image caption На судах по справі Стерненка збираються багато активістів та поліції

Колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка обвинувачують у навмисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї - ножа.

У 2018 році на нього скоїли три замахи в Одесі.

Під час останнього Сергій Стерненко зміг відбитися й смертельно поранив одного з нападників.

Копирайт изображения Андрій Халамендик Image caption Такі "фаєри" палили під час початку розгляду запобіжного заходу Стерненку у п'ятницю

Іншого нападника спочатку затримали, однак потім відпустили й зараз він перебуває за кордоном.

11 червня Стерненку повідомили про підозру у навмисному вбивстві — прокурори вважають, що він наздоганяв нападника і вдарив його ножем вже після того, як напад закінчився, тобто перевищив необхідну самооборону.

Сергій Стерненко наполягає, що діяв лише на захист й наздоганяв нападника, щоб затримати, а не вбити.

Також йому інкримінують незаконне носіння ножа. Утім, захист Стерненка каже, що його ніж не вважається холодною зброєю, про що свідчить експертиза, а такі ножі продаються у вільному доступі й без дозволів.

В останні місяці триває кампанія за покарання Сергія Стерненка, яку фактично очолив юрист та колишній заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов та підтримали ряд телеканалів, які пов'язують з Віктором Медведчуком.

Про те, що проти Сергія Стерненка буде порушено справу про навмисне чи ненавмисне вбивство, заявляла і нова генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Її попередник Руслан Рябошапка розповідав, що на нього намагалися "вплинути", щоб порушити справу проти Стерненка з мотивів помсти. Він також назвав справу політичною.

Через ймовірну причетність одеської поліції до нападів на активіста, його справу передали СБУ та розглядають у Києві.

На цьому тлі багато активістів та політиків, зокрема депутати від "Голосу", "Європейської Солідарності" та кілька від "Слуги народу", виступили на захист одеського активіста.

Хто такий Сергій Стерненко

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Стерненко - учасник багатьох сутичок з одеською владою, зокрема, через забудови. У 2018 році він пережив три напади на себе.

Сергій Стерненко - активіст з Одеси, учасник тамтешнього Євромайдану та екскерівник одеського "Правого сектору".

Він організовував багато протестів в Одесі, зокрема пікетував російське консульство та концерти "проросійських артистів". Його одеський "Правий сектор" був причетний до бійки з Нестором Шуфричем, "сміттєвої люстрації" та численних акцій проти забудови Одеси.

Стерненко - фігурує у кількох кримінальних справах, його арештовували за різними обвинуваченнями ("викрадення людини", "організація масових заворушень").

Вину по жодній з них у суді не довели. Проте частина справ все ще триває.

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