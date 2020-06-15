Копирайт изображения Getty Images Image caption Так охороняють квартали довкола ринку в Пекіні, на якому стався новий спалах Covid-19

У Пекіні за останні дні виявили 79 нових випадків коронавірусу. У попередні 50 днів в столиці Китаю не було зафіксовано жодного хворого на Covid-19.

Зафіксовані за останню добу 36 нових випадків посилили побоювання другої хвилі поширення коронавірусу в Китаї.

Так само 36 нових випадків виявили в суботу.

Віцепрем'єр Китаю Сун Чуньлань закликав столичну владу вдатися до "рішучих кроків" через високі ризики подальшого поширення хвороби.

Новий спалах пов'язують із найбільшим оптовим ринком міста.

Директора ринку, так само, як і низку місцевих чиновників, звільнили.

Крім того, випадки нових захворювань, пов'язаних із Пекіном, виявили у трьох провінціях - Ляонін, Хебей та Січуань.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вірус знайшли на дошках для нарізання імпортного лосося, що використовували на ринку. Далі рибу розвозили по пекінських супермаркетах.

За інформацією Національної комісії з охорони здоров'я Китаю, перший за майже два місяці новий випадок хвороби виявлено 11 червня, і ще шість - 12.

Далі - у суботу та неділю - по 36 нових випадків.

Ринок швидко закрили. Так само на карантині закрили і 11 кварталів, що оточують ринок. У понеділок доступ закрили ще до 10 районів міста. Туди заборонена доставка, не пускають відвідувачів, проте мешканці цих районів можуть виходити і повертатися до осель.

Школи та дитячі садочки також не працюють.

Копирайт изображения AFP Image caption Новий спалах Covid-19 відбувся на схожому ринку в Пекіні

Найкраще і найгірше від Комуністичної партії

Стівен МакДонелл, кореспондент ВВС, Пекін

Кількість нових хворих поки що не здається значною.

Але, зважаючи, що у попередні 50 днів нових випадків взагалі не було, влада побоюється, що цей спалах може перетворитися на повноцінну другу хвилю поширення коронавірусу.

Ці побоювання можуть справдитися, особливо, якщо врахувати кількість нових випадків, що можна відстежити до величезного ринку, який щоденно відвідують десятки тисяч людей. Цей ринок постачає до 80% усіх овочів та м'яса у Пекіні.

Реакція влади на новий спалах знову відбиває найкраще і найгірше у Комуністичній партії під керівництвом Сі Цзіньпіна.

Швидкість та масштаби нових обмежень, а також кількість тестів вражають. А от звільнення - не дуже.

Якщо політика замовчування застосовується там, де страх перемагає відкритість, що робити? Звісно, звільнити керівництво там, де вбивчий коронавірус знову підняв голову, бо, звісно, це їхня провина.

Головний епідеміолог китайського Центру запобігання та контролю захворюваності заявив: штам коронавірусу, що поширюється Пекіном, не схожий на штам хвороби, який циркулює в решті країни. Відтак, є припущення, що цього разу коронавірус потрапив до Китаю ззовні.

Наразі близько 10 тисяч працівників ринку протестовані на коронавірус.

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