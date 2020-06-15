Копирайт изображения Getty Images Image caption Виконавчий директор EasyJet Йохан Лундгрен заявив, що заповнення середніх місць у салонах літаків відповідає міжнародним стандартам

Керівник британської лоукост-авіакомпанії EasyJet Йохан Лундгрен заявив, що почуватиметься на "100% у безпеці" у повному салоні пасажирського літака.

Напередодні відновлення внутрішніх рейсів у Британії Пан Лундгрен повідомив інформаційному агентству PA, що пасажири та екіпаж будуть носити маски, а літаки будуть часто дезінфікувати.

Але пасажири не сидітимуть на відстані двох метрів один від одного, попри заклики до того, щоб середні сидіння залишалися порожніми для соціального дистанціювання.

"Це була рання пропозиція від одного з регулювальних органів", - пояснив пан Лундгрен в ефірі програми BBC Today.

"Проте рекомендації, отримані від міжнародних регуляторів... які також підтримують різні місцеві регулятори, не включають заходи соціального дистанціювання на борту літака", - наголосив він.

Раніше керівник Ryanair Майкл О'Лірі назвав "ідіотською" ідею залишати середні місця в салоні літака порожніми. На його думку, це може зробити пасажирське авіасполучення нежиттєздатним.

Проте в EasyJet раніше погоджувалися з цією практикою, аби заохотити людей літати.

Копирайт изображения TF-Images

Пан Лундгрен заявив, що не очікує швидкого повернення до нормального попиту на авіаперельоти через норми щодо обсервації. У Британії, наприклад, є обов'язковою 14-денна обсервація після приїзду до країни, уряд наполягає на ній, аби запобігти другій хвилі пандемії.

15 червня українське міністерство охорони здоров'я також оприлюднило перелік країн, після подорожі до яких лишатиметься обов'язковим двотижневий карантин.

Минулого тижня EasyJet, British Airways та Ryanair заявили, що подібні правила скоротять туристичну галузь та знищать тисячі робочих місць.

Авіакомпанії всього світу сильно постраждали від пандемії, оскільки міжнародні подорожі різко впали.

EasyJet заявила, що скоротить до 30% своїх працівників - приблизно 4 500 робочих місць.

British Airways пропонує звільнити 12 тис. зі своїх 45 тис. співробітників, у зоні ризику тисяча пілотів.

Ryanair планує скоротити 3 тисяч робочих місць, 15% своєї робочої сили, аби "пережити наступні 12 місяців".

Virgin Atlantic, в якій працюють 10 тис. людей, заявила, що скоротить 3 тис. робочих місць.

Інші європейські авіакомпанії скорочують свою діяльність, включаючи німецьку Lufthansa, яка в четвер заявила, що скоротить 22 тис. робочих місць.

Однак поступово перевізники сподіваються повернутися у повітря, оскільки обмежень стає менше.

EasyJet планує відновити половину зі своїх 1022 маршрутів до кінця наступного місяця, збільшивши це число до 75% протягом серпня.

Ryanair має намір відновити 40% своїх рейсів з 1 липня.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!