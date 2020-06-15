Україна вирішила, після відвідання яких країн обсервація - обов'язкова

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Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн, після подорожі до яких лишатиметься обов'язковим двотижневий карантин.

"Згідно з рішенням уряду України, державами із значним поширенням COVID-19 вважаються держави, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить більш ніж 40 осіб на 100 тис. населення", - пояснює Державна прикордонна служба.

Оприлюднили також список країн, після відвідання яких не треба буде два тижні перебувати на карантині. Зокрема, це такі популярні серед українських туристів країни як Греція, Єгипет, Туреччина, Польща, Чехія, Угорщина, Болгарія, Німеччина, Австрія, Шрі-Ланка.

У нових правила виділили так звану "червону зону", це - 50 держав світу, після відвідин яких карантин обов'язковий.

У Європі це - Швеція, Британія, Бельгія, Білорусь, Нідерланди, Мальта, Іспанія, Португалія, Франція, Італія, Північна Македонія, Ліхтенштейн, Молдова та Росія.

В Азії - низка арабських країн, зокрема, Катар, Бахрейн, Кувейт, Оман, Арабські Емірати, а також Сингапур, Мальдіви, Вірменія та Азербайджан.

Обов'язковим є карантин після відвідин США, Канади, низки країн Латинської Америки - Домініканської республіки, Перу, Бразилії, Аргентини, Колумбії, Панами.

Популярні в туристів африканські країни ПАР та Кабо-Верде також потрапили до цього переліку.

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