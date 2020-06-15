Мовний скандал довкола McDonald's: одні - дякують, інші - погрожують бойкотом

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Мовна політика компанії McDonald's викликала дискусії в українських соцмережах.

Все почалося з невдоволення деяких клієнтів можливістю зробити онлайн-замовлення в ресторанах компанії лише українською чи англійською. 14 червня блогер Анатолій Шарій розкритикував таку мовну політику в Telegram.

"Це рішення в черговий раз підкреслює ставлення до половини населення України, що розмовляє російською", написав він.

У McDonald's наголосили, що основною мовою спілкування компанії в Україні є українська.

"У компанії МакДональдз в Україні основною мовою комунікації є українська мова. Зокрема, українською мовою наведена інформація у куточку споживача, на сайті, здійснюється рекламна комунікація, спілкування у соціальних мережах", - зазначили в компанії.

У такої заяви знайшлися і прихильники, і противники.

"Керівники або айтішники компанії Макдональдс вирішили дискримінувати чи потролити таким чином російськомовних громадян України? Ну ок. Давайте тоді ми, російськомовні українці, оголосимо їм бойкот", - написав блогер Євген Хурсін.

Журналіст Golos.ua Андрій Кіслов опублікував скріншоти, які доводять, що у російських ресторанах McDonald's фастфуд можна замовити шістьома мовами - зокрема, англійською, китайською, узбецькою та таджицькою.

"Та, чесно кажучи, набридли вже міркування про право на російську мову, про те, що "за Конституцією" і т.п. Всі все чудово знають", - пише він.

Співвласник Broker's Insurance Group та блогер Денис Гороховський, вважає, що McDonald's опинився у центрі мовного скандалу.

"МакДональдс озвучив свою офіційну позицію: російської мови в закладі не буде. Чи будуть там російськомовні відвідувачі кожен вже буде вирішувати для себе", - зазначив він.

Натомість прихильники мовної політики компанії висловлюють вдячність в соцмережах.

"Як тепер не розірватися між Макдональз і Рошен", - пише Юрій Каракай.

"Це, звичайно, багато чого варте. Дивитися, як люди організовують бойкот МаДо за те, що там в меню немає перекладу таких слів як "Гамбургер", "Чізбургер" і "Кока-Кола" з такої незрозумілої української мови на улюблену російську", - пише журналіст Євген Муждірі.

Деніс Рибачок вирішив пожартувати на цю тему, запропонувавши переклад страв російською мовою.

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