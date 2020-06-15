Верховний Суд відмовив родині Суркісів у стягненні грошей з Приватбанку

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Верховний Суд відмовив родині Суркісів у стягненні коштів з "Приватбанку".

Своїм рішенням він скасував рішення судів першої та апеляційної інстанції, які задовольнили вимоги родини Суркісів.

"Велика палата Верховного суду скасувала ці судові рішення та закрила провадження у справі", - йдеться у повідомленні ВСУ.

Родина Суркісів доводила, що їх неправомірно позбавили депозитів під час націоналізації "Приватбанку" у 2016 році і просила стягнути з Приватбанку кошти у розмірі своїх вкладів з процентами.

У Верховному суді нагадують, що під час націоналізації Приватбанку депозити пов'язаних з банком осіб підлягали обов'язковому обміну на акції банку, які держава придбала в акціонерів за 1 гривню.

"У цій справі позивачі (родина Суркісів. - Ред.) доводили, що вони не були пов'язаними особами, а були неправомірно позбавлені своїх депозитів", - зазначають у ВСУ.

Раніше Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк виплатити 250 млн доларів компаніям, пов'язаним з родиною Суркісів, за депозитними угодами, які зупинили під час націоналізації у грудні 2016 року. 10 червня Київський апеляційний суд відхилив апеляцію уряду на рішення Печерського райсуду.

Незворотна націоналізація

13 травня Верховна Рада підтримала "антиколомойський" закон, який фактично робить неможливим повернення націоналізованих банків та обмежує розмір можливих компенсацій колишнім власникам банків.

"За" проголосували 270 депутатів.

У першу чергу, це стосується "ПриватБанку" та одного з його ексвласників Ігоря Коломойського, через що закон отримав назву "антиколомойський".