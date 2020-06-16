Черги, як в СРСР за ковбасою. Погляд з Британії

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Черги і товкотнеча. Так почався тиждень у Лондоні.

З 15 червня британці отримали змогу - вперше за три місяці - побувати в справжньому магазині, а не лише замовити собі обновку в мережі.

Статистика коронавірусу йде донизу - за попередню добу в цілій країні летальних випадків було лише 38.

Тому влада пішла на наступний етап пом'якшення обмежень.

Але приборкання хвороби - лише початок тривалого шляху до виходу країни з кризи.

За прогнозом ОЕСР, британська економіка внаслідок епідемії COVID-19 постраждає найбільше з розвинених держав. Зате й одужання економіки відбудеться найшвидшими темпами.

Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Оленою Фроляк на каналі ICTV.

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