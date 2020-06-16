Наступну церемонію "Оскара" перенесли через пандемію

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Наступну церемонію вручення "Оскарів", яка мала пройти 28 лютого наступного року, перенесли на 25 квітня.

Поки що не зрозуміло, проходитиме вона як зазвичай, чи в онлайн-форматі. Список номінантів оголосять 15 березня.

Окрім того, організатори продовжили терміни подачі заявок на участь в програмі премії.

Претендувати на кінонагороду зможуть стрічки, що вийшли в прокат з 1 січня 2020-го по 28 лютого 2021 року.

В історії "Оскара" урочисті церемонії відкладалася всього тричі.

У 1938 році її перенесли через повінь у Лос-Анджелесі, у 1968 - через вбивство Мартіна Лютера Кінга, у 1981 - через замах на життя президента США Рональда Рейгана.

Продовжуючи термін подачі заявок і переносячи церемонію, кіноакадемія сподівається дати кіновиробникам час, аби закінчити виробництво фільмів, призупинене через пандемію коронавірусу.

Нові правила "Оскара"

Згідно з новими правилами кіноакадемії, на "Оскар" можуть претендувати не лише фільми, що виходять кінотеатрах, а й ті, що знімалися для стрімінгових платформ - таких, як Netflix.

Через пандемію виробництво багатьох стрічок було призупинено, прем'єри - відкладені або ж зовсім скасовані.

Минулого тижня кіноакадемія вкотре заявила, що намагатиметься зробити список номінантів якомога більш репрезентативним - "Оскар" давно критикують за те, що на премію претендують мало робіт режисерів-жінок і представників етнічних меншин.

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