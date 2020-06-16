Наступну церемонію "Оскара" перенесли через пандемію

  • 16 червня 2020
Оскар Копирайт изображения Getty Images

Наступну церемонію вручення "Оскарів", яка мала пройти 28 лютого наступного року, перенесли на 25 квітня.

Поки що не зрозуміло, проходитиме вона як зазвичай, чи в онлайн-форматі. Список номінантів оголосять 15 березня.

Окрім того, організатори продовжили терміни подачі заявок на участь в програмі премії.

Претендувати на кінонагороду зможуть стрічки, що вийшли в прокат з 1 січня 2020-го по 28 лютого 2021 року.

В історії "Оскара" урочисті церемонії відкладалася всього тричі.

У 1938 році її перенесли через повінь у Лос-Анджелесі, у 1968 - через вбивство Мартіна Лютера Кінга, у 1981 - через замах на життя президента США Рональда Рейгана.

Продовжуючи термін подачі заявок і переносячи церемонію, кіноакадемія сподівається дати кіновиробникам час, аби закінчити виробництво фільмів, призупинене через пандемію коронавірусу.

Нові правила "Оскара"

Згідно з новими правилами кіноакадемії, на "Оскар" можуть претендувати не лише фільми, що виходять кінотеатрах, а й ті, що знімалися для стрімінгових платформ - таких, як Netflix.

Через пандемію виробництво багатьох стрічок було призупинено, прем'єри - відкладені або ж зовсім скасовані.

Минулого тижня кіноакадемія вкотре заявила, що намагатиметься зробити список номінантів якомога більш репрезентативним - "Оскар" давно критикують за те, що на премію претендують мало робіт режисерів-жінок і представників етнічних меншин.

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