Справа Гандзюк: підозрюваного Мангера затримали, везуть на суд до Києва

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Зранку у вівторок у Херсоні затримали голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк. Про це повідомляють в Генпрокуратурі.

Затримання відбулося близько 7 ранку - наразі Мангера везуть на суд до Києва: у столиці йому обиратимуть запобіжний захід - прокурори просять тримати його під вартою без можливості внесення застави.

Раніше Мангера вже затримували, але минулого року він вийшов із СІЗО під заставу. Проте такий запобіжний захід наразі "не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень", кажуть в ГПУ.

У відомстві додають, що з боку Мангера є спроби незаконного впливу на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей.

Дозвіл на нове затримання Мангера суд дав після того, як напередодні він не з'явився на судове засідання в Печерському суді Києва, бо перебував у кардіологічному диспансері через проблеми з серцем.

"Незалежний експерт, якого залучили прокурори, з'ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря. Адже стан його здоров'я абсолютно дозволяє йому подорожувати до столиці", - повідомили вчора у фейсбук-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк".

Мангера підозрюють в тому, що він організував напад за змовою з помічником-консультантом депутата Херсоньскої облради Олексієм Левіним.

"Ретельний аналіз зв'язків фігурантів цього злочину, вивчення їхніх зустрічей та співставлення доказів дозволили встановити кінцевого замовника злочину, і розслідуванням встановлено, що це - діючий голова Херсонської облради Владислав Мангер", - заявляли в ГПУ.

Водночас сам Владислав Мангер і його адвокати усі звинувачення відкидають.

"Привід для взяття мене під варту - це 51 том мотлоху. Нічого спільного зі мною це не має. Жодних доказів, жодних документів, жодних свідчень немає. Усе це схоже на 37-й рік", - заявив днями Мангер, назвавши справу проти себе фальсифікацією.

Вбивство Гандзюк

Копирайт изображения УНІАН Image caption Катерина Гандзюк виступала проти проросійських сил та корупції у Херсонській області

31 липня 2018 року на херсонську активістку Катерину Гандзюк скоїли напад, обливши її літром концентрованої сірчаної кислоти.

Від опіків у неї постраждало понад 30% поверхні тіла. 4 листопада 2018 року вона померла.

У червні 2019-го суд виніс вироки виконавцям злочину.

Організатора нападу Сергія Торбіна засудили до шести з половиною років в'язниці, виконавця злочину Микиту Грабчука - до 6 років.

Володимира Васяновича та Віктора Горбунова визнали винними у посібництві й засудили до 4 та 3 років в'язниці. Ще один співучасник злочину В'ячеслав Вишневський отримав 4 роки ув'язнення.

Окрім Мангера, підозрюваним в організації нападу є помічник-консультант депутата Херсонської облради Олексій Левін. Його затримали у січні 2020 року у Болгарії, а в березні екстрадіювали до України, він перебуває під арештом.

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