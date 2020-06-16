Олену Зеленську госпіталізували з Covid-19

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Дружину президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні у Києві, повідомляють в Офісі президента.

"Наразі діагноз Олени Зеленської: Covid-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", - йдеться в повідомленні ОП.

Минулого тижня ПЛР-обстеження виявило в дружини президента коронавірус. Наразі вона перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

Натомість вчорашні повторні тести на Covid-19 Володимира Зеленського та дітей подружжя показали негативний результат.

12 червня стало відомо, що через хворобу дружини, президент переходить на особливий режим роботи.

Це означає, що він обмежує коло спілкування, переводить наради в онлайн-режим, скасовує очні зустрічі, участь у масових заходах і робочі поїздки за межі Києва.

"Винятки з цього протоколу можливі лише в разі виникнення надзвичайної ситуації, яка потребуватиме негайного реагування з боку Глави держави відповідно до його конституційних повноважень", - повідомили у пресслужбі.

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